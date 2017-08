Xiaomi annonce son Redmi Note 5A

Le constructeur chinois commence la commercialisation de son smartphone Redmi Note 5A, le successeur du Redmi 4A, son modèle d’entrée de gamme. Xiaomi apporte quelques améliorations sur le design et la fiche technique de l’appareil. Des changements qui se traduisent par une légère augmentation du tarif.

Le Redmi Note 5A est plus grand que son prédécesseur puisque sa dimension passe à 153 x 76,2 x 7,7 mm. Si la longueur et la largeur ont augmenté, il faut noter que cette nouvelle version a une plus faible épaisseur. En outre, le constructeur a adopté une coque en métal au lieu d’utiliser du polycarbonate. À l’arrière, on retrouve un capteur photo 13MP f / 2.2 avec PDAF et compatible avec HDR. Placé à gauche d’un flash LED, il devrait offrir une qualité améliorée en faible luminosité. Par ailleurs, l’écran LCD passe maintenant à 5,5 pouces, mais affiche toujours avec une résolution de 1280 x 720 pixels.

Le Redmi Note 5A se décline en trois variantes qui diffèrent par leurs configurations. Proposé à 89 euros, le modèle disposant de 2Go de RAM et de 16 Go de stockage interne embarque un processeur Snapdragon 425. Il n’aura pas de scanner d’empreinte digitale contrairement à la version, disposant de 3Go de RAM et de 32 Go mémoire interne, qui gagne en puissance grâce à un Snapdragon 435. Cette dernière est proposée à 114 euros alors qu’il faudra compter 152 euros pour avoir une mémoire vie de 4 Go couplée avec 64 Go de stockage interne, un Snapdragon 435 et un scanner d’empreinte digitale.

La particularité des modèles à 3Go et à 4 Go de RAM est de proposer une caméra 16MP et un flash à l’avant. Elle a une ouverture f / 2.0 et un angle de vision de 76,4 °. Le modèle de base se contentera d’une caméra 5MP f / 2.0, sans flash.

