[Promo] L'aspirateur robot de Xiaomi à 229€

L’aspirateur robot de Xiaomi, le bien nommé Mi Robot Vacuum, est actuellement en promo sur Gearbest. Il suffit d’utiliser le code OctAllezmirobot04 pour faire baisser le prix de l’aspirateur robot à 229,61€. Sur cette gamme de produits, Xiaomi applique la même recette que sur ces célèbres smartphones. Un niveau d’équipement très correct au prix le plus bas possible. C’est ainsi qu’on peut retrouver le Mi Robot Vacuum à moins de 230€ alors que le cœur du marché des aspirateurs robot se situe à 500€ et que le haut de gamme oscille entre 800 et 1200€.

Et pourtant, malgré son tout petit prix, ce produit de Xiaomi bénéficie d’une très belle cote. Bonne capacité de nettoyage, facile à utiliser, programmable à distance via l'application Mi Home, ce Mi Robot Vacuum ne manque pas de qualités.

Sa batterie de 5200 mAh lui permet de nettoyer pendant 2h30 après quoi il retournera à sa base pour se recharger. C'est idéal pour un appartement ou pour une petite maison.