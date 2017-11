[Promo] Le Xiaomi Mi 5X à 171 €

Gearbest effectue une petite remise sur le Mi 5X de Xiaomi. Habituellement proposé à 199 €, il est temporairement disponible à 170,92 € avec le code BJxiaomi5x (version noire uniquement).

Le Mi 5X est le plus performant de toutes les déclinaisons du Mi 5, smartphone milieu de gamme de Xiaomi.

Équipé d’un affichage de 5,5 pouces (1920 x 1080 pixels), il est animé par un processeur Snapdragon 625, appuyé par 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage (extensible via microSD). Une configuration qui colle parfaitement avec son segment. Il dispose également d’un design attractif souligné par une finition de bonne facture.



Sans être surpuissant, le Mi 5X se révèle être adroit dans la plupart des tâches, pour peu qu’on ne le pousse pas dans ses retranchements avec des jeux 3D trop gourmands. De plus, il offre une excellente autonomie, pouvant ne pas voir une prise de courant durant deux jours en utilisation classique.



Ce serait une réussite complète si son double capteur photo avait été mieux travaillé et s’il avait supporté l’ensemble des fréquences 4G françaises. Il reste néanmoins parfaitement utilisable dans l’Hexagone, mais captera moins bien la 4G qu’un autre smartphone (dépend aussi de l’opérateur).

