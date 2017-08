Le designer Philippe Starck dévoile en partie le prochain Xiaomi Mi Mix 2

Le célèbre designer Philippe Starck avait déjà réalisé le design du premier smartphone Xiaomi Mi Mix. Le constructeur à de nouveau fait appel à lui pour la nouvelle version, le Xiaomi Mi Mix 2. Starck en a profité pour poster une vidéo offrant un premier aperçu.

L’an passé, le constructeur chinois avait marqué un grand coup en présentant le premier Mi Mix, doté d’un grand écran sans bordures. Depuis, les rumeurs se sont donc multipliées sur le Web autour du Mi Mix 2 mais cette fois-ci c’est Philippe Starck lui-même qui a publié une vidéo sur Facebook, offrant un bel aperçu du nouveau modèle.

Xiaomi Mi Mix 2 Conceptual Product Design by Philippe Starck

Ce qui frappe d’entrée dans ces images est l’écran incurvé à gauche et à droite, ce qui lui donne une ressemblance avec le Samsung Galaxy S8. Sur la façade avant du Xiaomi Mi Mix 2, la bordure haute est plus fine que celle du bas qui, en regardant bien, intègre sur sa partie droite le capteur frontal pour les selfies. La vidéo de présentation montre également la finesse intéressante du Mi Mix 2 pour un smartphone de cette taille et un connecteur USB Type-C en bas à côté d’un haut-parleur.

Selon plusieurs informations, l'écran du Mi Mix 2 recouvrerait plus de 95 % de la surface du smartphone. Un chiffre particulièrement imposant, à comparer aux 84 % du premier modèle ou du Samsung Galaxy S8. Le smartphone devrait posséder un processeur Snapdragon 835 avec 6 Go de RAM, une batterie de 4500 mAh et un écran de 6,4 pouces affichant 2560 pixels par 1440.