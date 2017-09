[Promo] La Xiaomi Mi TV Box à 56 €

Le site Gearbest fait une vente flash au cours de laquelle la Xiaomi Mi TV Box est proposée à seulement 56,41 €. Il s'agit de la version dotée de l'interface en anglais.



La Xiaomi Mi TV Box est un minuscule boîtier (10 x 10 x 2 cm) qui apporte toutes les fonctionnalités d'Android TV (6.0 en l'occurrence) aux téléviseurs qui n'offrent pas de fonctionnalités connectées.



Ce boîtier est très simple à installer : il se relie d'un côté à votre téléviseur via une liaison filaire HDMI et - de l'autre - à votre box Internet en Wi-Fi. Il intègre un processeur à quatre cœurs (cadencés à 2 GHz), 2 Go de mémoire et 8 Go de mémoire de stockage. L'ensemble permet de naviguer rapidement dans les menus.



Pour ce qui est fonctions, vous pouvez accéder à de nombreuses applications d'Android, comme Youtube, Netflix, etc. Pour les vidéos, la Xiaomi Mi TV Box supporte le mode 4K et le HDR. Elle permet aussi de faire fonctionner les jeux d'Android, de regarder des chaînes de TV et d'accéder à des services de musique en ligne.



La Xiaomi Mi TV Box est compatible avec la technologie Google Cast, qui permet de voir sur grand écran les images envoyées depuis un smartphone (avec les applications compatibles). Elle est équipée d'une sortie audio numérique optique, d'un port USB 2 et d'une sortie HDMI. Enfin, la box est livrée avec une télécommande Bluetooth, qui intègre un micro afin de piloter certaines fonctions à l'aide de la voix.







