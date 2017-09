Xiaomi a officiellement dévoilé le Mi MIX 2

Après avoir lancé le Mi MIX en 2016, le premier smartphone "vraiment" borderless, Xiaomi revient avec un nouveau smartphone. Hier, le constructeur chinois a officiellement présenté son nouveau flagship baptisé simplement Mi MIX 2. Tout comme son prédécesseur, le Mi MIX 2 a été conçu en collaboration avec le designer Philippe Starck. Tout comme le modèle précédent, le nouveau smartphone de Xiaomi présente un écran qui occupe presque toute la totalité de la façade. Xiaomi déclare que le Mi MIX 2 possède des bords 12% plus fins que le Mi MIX.



Le Mi MIX 2 est doté d’un écran Full HD de 5,99 pouces avec un ratio 18 :9. L’écran est plus petit que son prédécesseur qui affichait un écran de 6,4 pouces. On ignore toutefois la définition de l’écran qui n’a pas encore été communiqué par Xiaomi. En ce qui concerne l’intérieur du smartphone, il est équipé du dernier processeur Qualcomm, le Snapdragon 835. Il possède également 6 Go de RAM. Il est disponible avec 64, 128 ou 256 Go de mémoire. On note à l’arrière, la présence d’un capteur photode 12 mégapixels et un capteur frontal de 5 mégapixels. Il possède également une batterie 3 400 mAh et embarquera Android 7.0 Nougat.



Le Mi MIX 2 est disponible en Chine. Il est vendu entre 420 et 510 euros.

