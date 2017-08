[IFA 2017] Xperia XZ1 Compact : photos, specs, prix, on sait presque tout

L’IFA 2017 débute demain. Sony profitera du salon berlinois pour présenter sa nouvelle gamme de smartphones Xperia. Si l’on en croit les bruits de couloir, on devrait y découvrir les Xperia XZ1, Xperia X1 et Xperia XZ1 Compact. Le Compact, plus petit de la gamme s’est offert une échappée en ligne avec photos et caractéristiques.

On doit cette indiscrétion à Winfuture.de et plus particulièrement à son journaliste Roland Quandt lequel a posté des photos du XZ1 Compact sur son compte Twitter, des clichés, semble-t-il, réservés à la presse. On s’aperçoit que Sony a conservé le design omnibalance de la gamme XZ de 2016, tout comme le double haut-parleur en façade. Les boutons volume ont quant à eux été replacés afin d’être plus facilement accessibles.

Alors que la gamme Compact s’était abaissée vers le milieu de gamme en 2016, Sony aurait décidé de lui redonner des couleurs plus premium avec le XZ1 Compact. Derrière son « petit » écran de 4,6 pouces se cacherait ainsi un Snapdragon 835, appuyé par 4 Go de mémoire vive. Sa batterie serait de 2800 mAh.



En attendant son officialisation, jeudi 31 août, Roland Quandt croit savoir que le XZ1 Compact sera commercialisé à 599 € et disponible en rose, bleu, argenté et noir.

