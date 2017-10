Yahoo avait menti : ce sont 3 milliards de comptes (et pas 1) qui ont été piratés

Mardi, Yahoo a déclaré que tous ses comptes utilisateurs soit 3 milliards, avaient été affectés par la cyberattaque de 2013. Cette nouvelle annonce vient tripler l’estimation donnée par le groupe auparavant. Yahoo avait en effet déclaré précédemment que "seulement" 1 milliard de comptes étaient concernés. C’est Verizon, opérateur télécom américain, qui a rétabli la vérité après avoir racheté les activités de Yahoo. Le groupe a mené une enquête avec l’aide d’experts scientifiques afin de clarifier les conséquences de la cyberattaque qu’a connue Yahoo. Déjà à l’époque du rachat, Verizon avait exprimé ses doutes en revoyant son offre à la baisse.



En août 2013, Yahoo avait été victime d’un piratage qui s’avère être désormais le plus important de l’histoire. Les hackers avaient réussi à mettre la main sur des données confidentielles des utilisateurs telles que les numéros de téléphone, les dates de naissance, etc. Toutefois, la compagnie a toujours affirmé que les mots de passe qui étaient brouillés et les données bancaires n’ont pas été touchés.



Cette nouvelle révélation sonne comme un coup de massue pour Yahoo. La compagnie compte toutefois envoyer un mail aux utilisateurs qui pourraient avoir un compte qui a été compromis.

>>> Lire aussi :Mac OS : des hackers bloquent les ordinateurs à distance via la fonction "Localiser mon iPhone"