Lenovo : un Yoga 920 pour les fans de Star Wars

Lenovo n'a pas chômé pendant à Berlin lors de l’IFA 2017. Trois nouveaux produits sortent du lot : ce sont le Yoga 920, qui apparaît comme le produit phare de sa gamme, l’ultrabook 2-en-1 Yoga 720 et la tablette convertible Miix 520.

Le Yoga 920 conserve le design soigné de son prédécesseur, le Yoga 910, mais propose une épaisseur plus fine de 13,95 mm et une légèreté de 1,37 kg. L’ordinateur portable intègre le tout nouveau processeur Core i7 de huitième génération Kaby Lake Refresh d’Intel, un écran tactile IPS 4K de 13,9 pouces, un capteur d’empreintes digitales Windows Hello-ready, une webcam et deux ports Thunderbolt 3. La batterie de 70 Whr installée offrirait jusqu’à 15 heures d’autonomie en fonction du modèle. Le Yoga 920 viendrait en effet sous deux versions, selon Lenovo : un modèle Full HD et un modèle Ultra HD. Des éditions limitées avec une coque illustrée sur le thème de Star Wars Rebel Alliance, Galactic Empire et Vibes devront également sortir au mois de décembre prochain. Le prix annoncé est de près de 1 899 euros.

Des éditions limitées pour près 1 899 euros

D’apparence plus compacte, le nouveau Yoga 720 de Lenovo propose un écran tactile IPS FHD de 12 pouces animé par un processeur Intel de septième génération, un lecteur d’empreinte Windows Hello et une autonomie de huit heures avec une seule charge. Selon Lenovo, le Yoga 720 devrait couter aux environs de 546 euros.

Le Miix 520, quant à lui, est considéré comme une tablette multitâche. Il propose une configuration assez identique à celle du Yoga 920 à l’exception de son autonomie de 7,5 heures et de son écran tactile IPS FHD. Pour le prix, le Miix 520 est estimé à 839,7 euros.

