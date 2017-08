On sait à quoi va ressembler le nouveau Yota 3

Censé être lancé à la rentrée, le design du nouveau Yota 3 vient d’être dévoilé. Une série de clichés du smartphone a en effet fuité sur le net.



Deux ans après le lancement du Yota 2, on découvre enfin le Yota 3. Si de prime abord, le Yota 3 est similaire à un smartphone Android classique, il est toutefois original avec son deuxième écran E-Ink placé à l’arrière du terminal. Il s’agit d’un écran à encre électronique qui permet d’économiser la batterie. L’utilisateur peut ainsi facilement avoir accès à l’heure ou aux notifications.



Au niveau de la fiche technique, le Yota 3 possède un écran principal AMOLED de 5,5 pouces, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage internet et une batterie de 3 200 mAh. Il est également équipé d’une puce Snapdragon 625 à huit cœurs.



Le Yota 3 devrait être disponible dès septembre et sera vendu à 350 dollars soit environ 299 euros. Il ne sera commercialisé qu’en Chine et en Russie.

