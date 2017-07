Youtube aide les Youtubeurs à lutter contre les spams

Les commentaires YouTube ne proviennent pas toujours d’internautes qui veulent réagir à la vidéo. Certains sont l’œuvre de robot et d’autres sites web dont l’intention peut être malveillante. Il existe des systèmes pour supprimer ce genre de commentaire. YouTube a notamment choisi un outil à l’adresse des Youtubeurs.

Il s’agit d’un filtre permettant de bloquer les spams. Plus précisément, le programme regroupe les commentaires contenant des liens et des hastags. Ils forment une liste qui attend l’approbation du titulaire de la chaîne YouTube. Ce dernier peut ainsi supprimer les contenus douteux et protéger ses abonnées d’une attaque potentielle. Car certains liens sont en réalité un moyen pour certains sites d’installer des logiciels dangereux à distance.

La nouvelle fonctionnalité nécessite une activation par le YouTubeur. Pour ce faire, il faut accéder à l’onglet « Communauté ». Les « Paramètres de la communauté » ouvrent ensuite sur l’option « Bloquer les liens » qu’il faut cocher. Il est vrai que cette méthode présente des limites pour les chaînes récoltant des millions de vues, mais elle constitue un premier pas pour lutter contre les spams.