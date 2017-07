YouTube ajoute les aperçus vidéo aux miniatures

Les utilisateurs qui ont récemment utilisé YouTube ont peut-être remarqué une nouvelle fonctionnalité. Désormais, lorsque l’on passe le curseur sur une miniature, un bref aperçu de la vidéo apparaît.

La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’avoir une vague idée de ce que la vidéo contient. Avant de lancer une vidéo pour savoir ou non si elle va nous plaire, il suffit désormais de passer la souris sur sa miniature. Un aperçu de quelques secondes seulement est proposé. Si celui-ci est très court, il peut parfois suffire afin de donner un axe principal.

YouTube a déclaré que la fonctionnalité est disponible depuis le 29 juin, mais seuls quelques privilégiés y avaient accès. La fonctionnalité s’ouvre désormais à l’ensemble des utilisateurs de façon progressive. Les créateurs de vidéo n’ont pour l’instant pas le contrôle sur les images sélectionnées lors de l’aperçu.



On peut visualiser les aperçus depuis la page d’accueil, la page de la vidéo et la page des abonnements. À noter que la fonctionnalité est disponible sur ordinateur via Chrome et Opéra. Pour le moment,l’application mobile YouTube n’est pas concernée.



