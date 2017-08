YouTube : une nouvelle interface et de nouvelles fonctions

Le mode foncéYouTube fait peau neuve. Le site de streaming vidéo de Google a publié une nouvelle version de son interface aussi bien disponible sur mobile que sur navigateur Web.

Plus épuré, le design de la version desktop repose sur un fond blanc sobre. La police de caractères elle aussi évolue vers une finition plus nette et contemporaine. Jusque-là disponible en version bêta, le mode noir de YouTube est enfin déployé. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le logo de son profil et sélectionner « Thème foncé ».

Avant - Après - Vitesse de lectureL’application mobile de YouTube est aussi revue. Visuellement, seule la page d’accueil est modifiée. Le bandeau supérieur passe du noir rouge au blanc et gagne un raccourci vers l’option Chromecast. Google introduit également une nouvelle fonction avec cette mise à jour : la vitesse de lecture. Il est désormais possible de choisir parmi 7, allant du x 0,25 au x 2.



Enfin, le service s’est aperçu que sa fonction d’avance rapide en tapotant la vidéo était très appréciée. Il est déjà question de développer d’autres fonctionnalités gestuelles dont l’une permettrait de passer d’une vidéo à une autre en un glissement.