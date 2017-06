YouTube lance le format VR180

YouTube lance un nouveau format vidéo en réalité virtuelle. Il divise les vidéos 360° en deux pour créer les VR180, les vidéos 180°. Ce nouveau format de vidéo a pour but de soutenir la création de contenus en réalité virtuelle qui a encore du mal à se démocratiser. La réalité virtuelle s’est beaucoup développée ces dernières années. Toutefois, la technologie reste encore coûteuse pour une partie des utilisateurs puisqu’elle nécessite un équipement souvent onéreux.

Pour encourager la création de vidéos VR, YouTube a donc décidé de lancer le format VR180. Ce format permet en effet de filer des vidéos comme si on le faisait avec une caméra classique. De plus, en général, les utilisateurs ont tendance à bouger la tête dans un certain angle et n’exploitent pas tout à fait le 360°.

YouTube travaille déjà avec d’autres compagnies afin de développer des nouvelles caméras spécialement conçues pour le VR180. On compte notamment LG, Lenovo ou YI comme partenaires.



