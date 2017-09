YouTube Live : les utilisateurs iOS peuvent désormais diffuser des vidéos depuis leur application

Hier, Google a annoncé une nouvelle mise à jour de YouTube Live. Cette nouvelle mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités. Désormais, les utilisateurs pourront diffuser des vidéos en direct depuis l’application mobile iOSYouTube.



Jusqu’à présent, les utilisateurs pouvaient diffuser des vidéos en direct sur YouTube depuis le site web uniquement. Toutefois, Google semble vouloir apporter des améliorations à sa fonctionnalité. Elle sera en effet disponible depuis l’application iOS également. Les utilisateurs pourront désormais diffuser des vidéos en direct en utilisant la caméra de leurs iPhone ou iPad.



Lorsqu’un utilisateur diffuse une vidéo en direct sur YouTube, il peut partager son écran avec les autres internautes. Il est également possible d’utiliser sa caméra frontale ainsi que son microphone pour réagir à une vidéo live ou pour ajouter un commentaire.



La nouvelle version permet également aux modérateurs de cacher ou de signaler des commentaires inappropriés de façon plus simple et rapide. La nouvelle version de YouTube Live est en cours de déploiement.

