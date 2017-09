YouTube-MP3 met fin à son site après avoir été poursuivi par des labels de musique

Le célèbre site YouTube-MP3 serait sur le point de mourir. Poursuivi en justice par des grands labels de la musique, le fondateur Philip Matesanz aurait accepté de mettre fin à son site web. YouTube-MP3 est connu pour permettre de convertir une vidéo YouTube en un fichier audio MP3, ce qui reste une pratique illégale. D’après une enquête effectuée en 2016, la moitié des internautes entre 16 et 24 ans utiliseraient un service similaire à YouTube-MP3.



Pour lutter contre cette forme de téléchargement illégal et ce manque de revenu à gagner, des labels ont décidé de poursuivre le site l’année dernière. On retrouve notamment Sony Music, Warner Bros, UMG, etc. Ces derniers reprochaient au site de distribuer des fichiers audio illégalement et de générer des revenus à l’aide de publicité.



Après des mois devant la justice, il semble que les labels et YouTube-MP3 soient finalement arrivés à un accord. Le site devra remettre le nom de domaine à un des labels représentants et devra également verser des frais dont le montant reste encore inconnu. Le jugement n’a pas encore été signé par le juge. Pour l’instant, le site YouTube-MP3 est encore en ligne mais semble être hors d’utilisation.

