Wiz Khalifa détrône le Gangnam Style et devient le nouveau roi de YouTube

Paul Walker dans Furious 7

En décembre 2012, le clip de Gangnam Style du chanteur coréen PSY devenait la première vidéo à dépasser le milliard de vues sur YouTube. Ce mardi, elle a finalement été dépassée par un autre clip, celui de See You Again par Wiz Khalifa et Charlie Puth.

Il aura finalement fallu attendre quatre ans et demi avant que Gangnam Style soit détrôné sur YouTube. En novembre 2012, le clip devenait la vidéo la plus regardée de l’histoire de YouTube, dépassant Baby de Justin Bieber et ses 800 000 vues. Un mois plus tard, Gangnam Style atteignait même la barre symbolique du milliard de vues sur la plateforme de vidéos en ligne. Si le clip de PSY a depuis dépassé les 2,8 milliards de vues, il ne s’agit cependant plus de la vidéo la plus regardée sur YouTube depuis ce mardi. Le clip a en effet été dépassé par une autre vidéo musicale, celle de See You Again de Wiz Khalifa et Charlie Puth.

Mise en ligne le 6 avril 2015 sur YouTube, le titre a servi notamment de bande originale pour Fast & Furious 7, sorti en salles à la même période. La vidéo, en plus de deux ans, a été vue plus de 2,902 milliards de fois. Il s’agissait par ailleurs de la musique de fin du film, qui rendait hommage à la disparition du comédien Paul Walker. Le clip reprend ainsi nombre d’images de l’interprète de Brian O’Connor au cours des sept premiers films de la franchise.

Gangnam Style conserve cependant sa deuxième place au podium avec 2,896 milliards de vues, suivie par Sorry de Justin Bieber et Uptown Funk de Mark Ronson et Bruno Mars.