L'application YouTube intégrera bientôt un système de messagerie

YouTube a ajouté une nouvelle fonctionnalité à son application mobile. Il s’agit d’une messagerie intégrée qui rappelle un peu celle d’Instagram. Les utilisateurs pourront désormais partager une vidéo et s’envoyer des messages sans quitter l’application.



Chaque utilisateur aura en effet la possibilité de partager une vidéo YouTube avec ses amis beaucoup plus facilement. Plus besoin de copier-coller le lien et de le partager via une autre application de messagerie. YouTube va désormais avoir sa propre messagerie intégrée. En plus de partager une vidéo, les utilisateurs pourront directement réagir au sein de l’application mobile.



Le principe reste simple. Il suffit d’appuyer sur le bouton de partage d’une vidéo puis de choisir parmi ses contacts un ou plusieurs amis. L’application peut également directement proposer les personnes avec qui vous avez récemment discuté pour plus de rapidité. Il est également possible d’ajouter de nouveaux contacts. Lorsqu’une conversation privée est lancée, les utilisateurs peuvent chatter en utilisant du texte, des emojis et des vidéos.



YouTube teste cette nouvelle fonctionnalité au Canada depuis le début de l’année. La compagnie est actuellement en train de la déployer au niveau mondial.

