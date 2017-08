YouTube : La dernière vidéo de Taylor Swift atteint un record de vues

Après s’être retirée un moment des réseaux sociaux, Taylor Swift est revenue en force. La chanteuse voit en effet son dernier clip devenir la vidéo YouTube qui comptabilise le plus de vues en à peine 24 heures.

La chanteuse américaine a sorti son dernier single, intitulé « Look what you made me do » mercredi dernier. Le clip vidéo, qui est sorti seulement hier sur YouTube a été vu plus de 31 millions de fois en 24 heures. Taylor Swift bat ainsi le record détenu jusqu’ici par Adèle avec clip de « Hello », qui comptabilisait 27,7 millions de vues dès le premier jour.

La chanteuse très populaire aux États-Unis et parmi les jeunes peut compter sur son importante fan base. Ces derniers ont en effet pu regarder la vidéo plusieurs fois de suite en très peu de temps.

Reste à voir si le succès de « Look what you made me do » perdurera dans le temps et pourra détrôner le tube « Despacito ». La vidéo de Luis Fonsi et Daddy Yankee est actuellement la vidéo numéro 1 sur YouTube avec plus de 3,4 milliards de vues.

