YouTube TV arrive progressivement sur Android TV, Apple TV et Xbox One

Ça y est, l’application du service de vidéo en streaming YouTube TV vient de commencer son déploiement auprès des possesseurs d’Android TV, Apple TV et Xbox One aux États-Unis. L’application était déjà disponible pour les smartphones et tablettes sous Android et iOS et il ne restait plus qu’à la rendre compatible avec les téléviseurs, notamment pour les Ultra HD. Google semble ainsi avoir bien prévu son coup car le géant d’Internet, qui possède YouTube, sait bien que la télévision classique est de moins en moins regardée et principalement chez les jeunes. YouTube TV devrait donc sans trop de problèmes trouver sa place sur nos écrans.



Son arrivée, en premier aux États-Unis, est très attendue sachant que les prix des abonnements aux chaînes du câble sont très élevés. Les utilisateurs n’auront ainsi plus besoin de passer par le biais d’un Chromecast pour profiter du service sur leur TV. Il faudra toutefois rester encore un peu patient pour voir l’application disponible en France.



L’ergonomie de YouTube TV ne changera pas considérablement par rapport à la version mobile. Vous ne devriez donc pas être trop perdu lors de vos premières utilisations. Le fond sera noir et non blanc et les contenus continueront de tourner en arrière-plan si vous naviguez dans les menus qui ne changeront pas vraiment par rapport à la version mobile.