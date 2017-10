Zelda : une encyclopédie revient sur l'ensemble de la saga

En avril prochain sortira aux États-Unis une encyclopédie complète de 336 pages sur l’univers de la saga Zelda. Prévue au tarif de 40 dollars (34 euros), elle est disponible en précommande à 24 dollars (20 euros).

L’univers de la saga Zelda est l’un des plus riches de l’histoire des jeux vidéo. Il faut dire qu’en plus de 30 ans et plus de vingt jeux, sans compter les remakes, le jeu a pu développer une histoire riche, de nombreuses races et des personnages tous aussi attachants que charismatiques. Un univers qui a notamment servi de référence pour le dernier jeu de la série, Breath of the Wild, sorti en mars dernier sur Wii U et sur Switch. Afin de célébrer les 30 ans de la saga, ainsi que cet univers particulièrement riche, l’éditeur Dark Horse va sortir aux États-Unis une encyclopédie de 336 pages autour de la série The Legend of Zelda.

On y retrouvera notamment des cartes du jeu, des textes liées à l’histoire des jeux, une interview du producteur de la série, Eiji Aonuma, des concept arts, des bases de données des objets ou des ennemis, ou des croquis des différents personnages. Le tout sera disponible aux États-Unis à partir du 24 avril prochain pour 40 dollars (34 euros), mais d’ores et déjà en précommande sur Amazon US à 24 dollars (20 euros), sans compter les taxes ni les frais de port.

L’initiative de Dark Horse n’est pas sans rappeler une autre encyclopédie, française cette fois, autour de la saga Zelda. Il y a quatre ans, l’éditeur Soleil publiait un tome de 200 pages baptisé Zelda Hyrule Historia. Là aussi, il s’agissait de présenter l’univers en détails, de découvrir des illustrations ou la chronologie officielle, avec une plus un manga de 32 pages créé par Akira Himékawa. Zelda Hyrule Historia est toujours disponible sur Amazon au tarif de 35 euros.