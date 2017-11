Le second DLC de Zelda arrive en décembre

Nintendo annonçait sa sortie pour l’hiver 2017. Aujourd’hui, la disponibilité du second contenu additionnel de The Legend of Zelda Breath of the Wildse précise. La fiche technique du jeu sur l’eShop britannique indique qu'il serait disponible en décembre prochain.



Le premier DLC de Breath of the Wild - Les Epreuves Légendaires - se contentait d’ajouter des défis ou encore la fonctionnalité empreinte, permettant au joueur de voir le chemin parcouru sur les terres d’Hyrule.

De son côté, le second DLC, baptisé L’Ode aux Prodiges, prend une tout autre direction, plus épaisse, puisqu’il mettra Link en scène dans une toute nouvelle aventure. Le héros pourra également y revêtir le lobster shirt, tunique mythique de l’épisode Wind Waker, sorti en 2002 sur GameCube.



Pour patienter, les fans pourront se ruer sur les Amiibo à l'effigie de Mipha, Daruk, Rivali et Urbosa, compagnons de Link dans Breath of the Wild, lesquels seront disponibles dans les prochains jours.

