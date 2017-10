[Promo] Le ZTE Axon 7 à 195 €

L’Axon 7 de ZTE (or ou gris) est actuellement à 194,62 € sur Gearbest. Un tarif promotionnel validé par le code zteaxon7 à saisir lors de la commande. Pour référence, son prix ne passe pas sous la barre des 350 € chez les autres marchands en ligne.

Sorti fin 2016, l’Axon 7 est un smartphone haut de gamme du constructeur chinois ZTE. Il avait créé l’évènement lors de sa présentation à l’IFA 2016. Fort d’une diagonale de 5,5 pouces, il affiche une définition Quad HD de 2560 x 1440 pixels. Son design peut sembler banal, mais sa prise en main est exemplaire.



>>> [Test] ZTE Axon 7 : faut-il craquer pour le haut de gamme chinois ?

A l’intérieur, on trouve une configuration solide basée sur un Snapdragon 820 associé à 4 Go de mémoire vive. Des caractéristiques qui demeurent tout à fait opérationnelles aujourd’hui. Lors de notre test, nous avions salué son design tout en aluminium, ses bonnes performances ou encore sa qualité audio, servie par un son Dolby Atmos du plus bel effet.



Au chapitre des regrets, on soulignait alors une qualité photo perfectible en basse lumière et l’absence du Force Touch. Deux griefs qu’on peut bien lui passer désormais au vu de son nouveau tarif très alléchant.

>>> Lire : Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones ?



