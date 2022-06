Adoptez Grogu à petit prix grâce à cette promo !

Grogu – Crédit : Amazon

Grogu est le nouveau personnage phare de Star Wars. Introduit dans la série The Mandalorian, l’Enfant forme une paire redoutable avec Din Djarin, le Mandalorien qu’il considère comme un père. Et alors que nous attendons avec impatience la sortie de la saison 3, Amazon met en vente une figurine-peluche de celui que l’on surnomme bébé Yoda. Habituellement vendue 23,81 euros, elle est proposée à 17,99 euros, soit une promotion de 24 %.

Acheter Grogu sur Amazon > 17,99 €

Câlinez Grogu sans limite grâce à cette offre Amazon !

Dans le détail, cette version de Grogu haute de 28 cm est surmontée d’une tête en vinyle sculptée. On apprécie les détails réalistes qui parsèment la peluche, de ses yeux doux à ses grandes oreilles pointues en passant par sa tunique agréable au toucher. L’Enfant est adapté aux câlins grâce à l’intégration de boules de polystyrène. Il fera le bonheur des plus jeunes désireux de rejouer les scènes de The Mandalorian ou de se former à la Force en sa compagnie.

Le cadeau peut également plaire aux adultes fans de la franchise, soucieux de décorer leur intérieur à la sauce Star Wars.

À lire > The Mandalorian : voici pourquoi Ahsoka a refusé de former Grogu