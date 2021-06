AirPods 2 d’Apple sont à bas prix chez Amazon

Vous connaissez bien évidemment les AirPods mais c’est certainement le prix qui va vous convaincre de passer votre commande. En effet, chez Amazon, les AirPods 2 sont actuellement à 124,99 € au lieu de 179 € soit une belle économie très intéressante de 54 €.

Les Apple AirPods 2 sont à petit prix chez Amazon

Les connaisseurs savent déjà que la qualité sonore n’est pas le grand point fort de ce modèle pourtant ils sont certainement les plus connus sur le marché des true wireless. Si vous aussi, vous souhaitez acquérir vos AirPods c’est le moment de profiter de ce bon plan.

Ce sont surtout le design de la marque, mais aussi le confort qui sont recherchés et sur ces deux points le produit fait honneur à sa réputation. Agréable dans vos oreilles, ils s’adaptent à toutes les morphologies et savent se faire discrets pendant des heures. Équipés de l’isolation active qui fait son travail correctement, l’option réduction de bruit est réservée au modèle Pro. Compatible avec l’assistant intelligent Siri, vous pourrez continuer à lui donner vos ordres. Concernant l’autonomie, il faut compter 24 heures avec le boitier de recharge qui se recharge avec fil via le port Ligtning . Grâce à une recharge rapide, vous obtiendrez 3 heures d’écoute grâce à 15 min de charge.

