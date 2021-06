AirPods 3 : la nouvelle génération des écouteurs sans fil d’Apple arrivera bien en 2021

Si vous attendez impatiemment de mettre la main sur les prochains AirPods 3, soyez rassurés. Ceux-ci seront bien lancés plus tard cette année, selon un rapport de DigiTimes qui confirme que la production va bientôt commencer.

D’après DigiTimes, au moins sept des fournisseurs d’Apple ont commencé à expédier des substrats BT pour la vaste gamme de produits de la société, dont la prochaine génération d’écouteurs True Wireless : les AirPods 3.

AirPods 3 – Crédit : gizmochina

« Les fournisseurs, dont Semco, LG Innotek, Kinsus, Unimicron, Nan Ya, Zhen Ding et AT&S, ont tous commencé leurs livraisons de substrat BT pour les produits de nouvelle génération d’Apple, notamment l’Apple Watch, les AirPods et l’iPhone, qui adoptent tous des modules SiP. », affirme un rapport de DigiTimes, citant des sources industrielles.

Le système SiP permet aux fabricants d’incorporer plus de composants dans un espace plus restreint, et devrait bien être présent dans la prochaine génération des écouteurs True Wireless. Les AirPods Pro d’Apple utilisent par exemple un design SiP avec une puce H1 qui gère l’audio, les commandes Siri ou encore la réduction de bruit. Les deux premières générations d’AirPods utilisaient, elles, une technologie nommée SMT.

Les AirPods 3 arrivent bien à la fin de l’année

Plusieurs indices indiquaient déjà qu’Apple prévoit de lancer une nouvelle génération d’AirPods cette année. En effet, nous avions appris que l’entreprise américaine avait réduit la production prévue de ses écouteurs sans fil AirPods de 25 à 35 millions d’unités cette année, soit environ 25 à 30% de moins que les années précédentes.

Mark Gurman de Bloomberg avait également rapporté que les AirPods 3 arriveraient plus tard cette année, bien qu’il n’ait pas mentionné quel mois nous devrions les attendre. Pour patienter, vous pouvez déjà découvrir leur nouveau design, qui avait fuité au début de l’année.

Les AirPods 3 ressembleraient beaucoup aux AirPods Pro actuels, mais avec une tige plus petite. De plus, en ce qui concerne le boitier de recharge, il semble également très similaire à celui des AirPods Pro, avec un design rectangulaire plutôt que carré.

Les AirPods de troisième génération pourraient être dévoilées peu de temps avant ou après la présentation officielle des nouveaux iPhone 13. Ces derniers seront vraisemblablement annoncés à la fin du mois de septembre.

Source : MacRumors