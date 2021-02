AirPods 3 : le design des AirPods de troisième génération d’Apple a fuité

On sait qu’Apple devrait sortir une troisième génération d’AirPods dans le courant de l’année 2021. Le site 52 audio prétend que les images qu’il a partagées dévoilent un aperçu des écouteurs sans fil et de leur boitier de recharge.

Les écouteurs correspondent aux fuites qui évoquaient un design similaire aux AirPods Pro, avec la possibilité d’utiliser des embouts amovibles, des commandes sur la tige et des égalisateurs de pression pour améliorer le confort.

AirPods 3 – Crédit : 52 audio

Déjà en novembre, nous vous dévoilions que les AirPods 3 pourraient ressembler aux AirPods Pro déjà commercialisés, mais avec une tige plus petite. Sur les images partagées par le leaker @duanrui1205, nous pouvions voir une version radiographique de ce qu’il prétendait être des « AirPods 3 », et il se trouve qu’ils sont très similaires à ceux partagés par 52 audio.

En plus de partager beaucoup de similitudes au niveau du design, les AirPods 3 devraient également adopter une technologie SiP similaire à celle des AirPods Pro. Le système SiP permet aux fabricants d’incorporer plus de composants dans un espace plus restreint. Les AirPods Pro d’Apple utilisent un design SiP avec une puce H1 qui gère l’audio, les commandes Siri ou encore la réduction de bruit.

AirPods 3 : la réduction de bruit serait de la partie

Le rapport de 52 audio affirme qu’il est « très probable » que la suppression active du bruit soit incluse dans les prochains AirPods, grâce aux composants similaires qu’ils contiennent. Il en va de même pour l’audio spatiale, qui est une fonctionnalité actuellement exclusive aux AirPods Pro et AirPods Max.

En ce qui concerne le boitier de recharge, il semble très similaire à celui des AirPods Pro, avec un corps rectangulaire plutôt que carré. Un voyant de charge est placé sur le devant du boitier, suggérant qu’il permet la charge sans fil. D’autres sources ont rapporté que les nouveaux AirPods pourraient améliorer la durée de vie des batteries de leurs prédécesseurs, mais celle-ci devrait être similaire si la réduction de bruit active est activée.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand Apple pourrait dévoiler ces nouveaux écouteurs sans fil. Cependant, avant de découvrir les AirPods de troisième génération, Apple devrait présenter de nouveaux AirPods Pro dès le mois d’avril 2021, aux côtés d’un nouvel iPhone SE.

Source : phonarena