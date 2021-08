AirPods 3 : les écouteurs pourraient mesurer votre fréquence respiratoire

Apple s’intéresse de plus près à la surveillance de la santé à l’aide de dispositifs portables et, dans un document de recherche publié mercredi, détaille la promesse d’estimer la fréquence respiratoire à l’aide des AirPods.

Apple et l’université Cornell ont publié cette semaine un nouveau travail de recherche qui montre comment les chercheurs peuvent estimer la fréquence respiratoire à l’aide du bruit de la respiration capté par les microphones d’écouteurs tels que les AirPods.

AirPods 3 – Crédit : 52 audio

La fréquence respiratoire (RR) est une mesure clinique utilisée pour évaluer l’état de santé général et la condition physique. Des chercheurs ont découvert que les écouteurs sont capables de capter les inspirations et les expirations audibles pendant l’effort grâce aux microphones intégrés à l’appareil. Aucun capteur supplémentaire ne serait utilisé.

Les données ont été recueillies auprès de 21 personnes. Ceux-ci utilisaient des écouteurs avec un microphone avant, pendant et après un exercice intense. La fréquence respiratoire a été enregistrée manuellement en comptant les respirations et les souffles audibles.

Apple pourrait suivre votre fréquence respiratoire tout au long de la journée

Selon Apple, « si les capteurs tels que les thermistances, les transducteurs et les capteurs acoustiques fournissent l’estimation la plus précise du rythme respiratoire d’une personne, ils sont intrusifs et peuvent ne pas être confortables pour une utilisation quotidienne. En revanche, les écouteurs portables sont relativement économiques, accessibles, confortables et esthétiquement acceptables. ».

Comme le souligne l’article, les taux respiratoires ne sont pas exacts à 100 %. Cependant, cette solution pourrait être intéressante pour les personnes souffrant d’une pathologie nécessitant la mesure des fréquences respiratoires. En effet, ils pourraient la mesurer de manière non invasive.

Apple a déjà annoncé le suivi de la fréquence respiratoire dans watchOS 8. Cependant, la fonctionnalité est limitée au suivi de la mesure de santé lorsque vous dormez. Si une telle fonctionnalité arrive sur les écouteurs du géant américain, l’Apple Watch et les AirPods pourraient potentiellement être utilisés pour suivre votre fréquence respiratoire à tout moment de la journée. Apple devrait dévoiler de nouveaux AirPods au mois de septembre prochain, il pourrait donc évoquer cette nouvelle fonctionnalité à cette occasion. On s’attend également à voir arriver une nouvelle Apple Watch Series 7, dont nous connaissons déjà le design.

Source : Apple