Airpods 3 : les nouveaux écouteurs Apple déjà en précommande chez la Fnac !

Rendez-vous sur le site de la Fnac avant le 26 octobre et profitez des nouveaux Airpods 3 en précommande !

C’est enfin officiel depuis le début de la semaine : les Airpods 3 sont prêts et seront commercialisés à partir du 26 octobre prochain. Vous avez peur que les stocks s’épuisent vite et de rater votre chance ? Pas de panique. Rendez-vous dès maintenant sur le site de la Fnac et précommandez les nouveaux écouteurs sans fil d’Apple.

Description rapide des nouveaux écouteurs à réduction de bruit passive Apple

Disponibles à partir de 199€, les écouteurs sans fil Airpods 3 devaient être dévoilés en avril dernier. On les a finalement découverts lundi 18 octobre dernier et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela valait le coup d’attendre.

Dotés d’un nouveau design, les Airpods 3 proposent de nombreuses nouveautés, comme par exemple :

La technologie Audio spatial avec une écoute tridimensionnelle immersive.

L’égalisation adaptative qui permet à la musique de s’adapter à la forme de votre oreille.

Une autonomie améliorée pouvant aller jusqu’à 6h en écoute et 4h en appel (30h avec le boîtier Magsafe).

On retrouve des bases désormais bien connues des écouteurs sans fil Apple comme des basses profondes, la réduction de bruit passive, une qualité HD pour les appels Facetime ou encore la connexion immédiate.

Avec la fonctionnalité “Annonce des notifications avec Siri”, vous pouvez demander à Siri de vous lire vos notifications par le biais de vos Airpods 3. Aussi, pour économiser la batterie, ils savent détecter lorsqu’ils se retrouvent dans vos oreilles et s’arrêtent dès qu’ils en sortent. Un capteur leur permet même de faire la différence entre votre peau et une autre surface.

Adaptés à toutes vos activités, les Airpods 3 et le boîtier de charge Magsafe sont certifiés IPX4 et résistent donc à l’eau et la transpiration. Vous pouvez ainsi les utiliser sous la pluie ou encore pendant votre sport.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.