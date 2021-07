AirPods 3 : un lancement en septembre avec les nouveaux iPhone 13 ?

Même si la série d’iPhone 12 n’avait pas été dévoilée avant le mois d’octobre en raison de retards dus à la pandémie, on s’attend à ce qu’Apple revienne à son calendrier habituel pour l’annonce de l’iPhone 13, soit au mois de septembre.

AirPods 3 – Crédit : 52 audio

Selon DigiTimes, les expéditions de certains composants nécessaires à la fabrication des AirPods ont déjà commencé en « petits volumes » et seront intensifiées au cours des troisième et quatrième trimestres de l’année. Leur sortie pourrait ainsi coïncider avec celle des iPhone 13 au mois de septembre.

DigiTimes avait déjà dévoilé le mois dernier que la production allait bientôt débuter, puisqu’au moins sept des fournisseurs d’Apple ont commencé à expédier des substrats BT pour la vaste gamme de produits de la société, dont les AirPods 3. Cela confirme des fuites précédentes qui indiquaient que la production de la nouvelle génération des écouteurs True Wireless d’Apple allait commencer au mois d’août. On sait également qu’Apple a réduit la production prévue de ses écouteurs sans fil AirPods de 25 à 35 millions d’unités cette année, soit environ 25 à 30%, pour préparer l’arrivée de la nouvelle génération.

Que sait-on des AirPods 3 ?

Cela fait maintenant plusieurs mois que les fans d’Apple attendent avec impatience la troisième génération d’AirPods, puisque le design des écouteurs avait été dévoilé en novembre dernier. Nous avons ensuite eu l’occasion de voir en février une première photo volée des écouteurs.

Les AirPods 3 ressembleraient beaucoup aux AirPods Pro d’Apple, mais sans l’embout en caoutchouc. En effet, la tige serait plus petite que la génération précédente, et la tête des écouteurs serait désormais ovale plutôt que ronde. En ce qui concerne le boitier de recharge, il semble très similaire à celui des AirPods Pro, avec un corps rectangulaire plutôt que carré.

Les AirPods 3 devraient également adopter le système SiP, qui permet aux fabricants d’incorporer plus de composants dans un espace plus restreint. On s’attend à ce que le tarif soit similaire voire identique à la génération actuelle, soit 179 euros pour les AirPods avec leur boitier de charge, et 229 euros pour le modèle avec un boitier de charge sans fil.

Source : DigiTimes