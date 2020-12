Airpods Max : le nouveau casque Apple disponible en précommande chez la Fnac !

Le premier casque audio à arceau d’Apple arrive enfin sur le marché ! Disponible à partir du 15 décembre dans tous les magasins, il est déjà en rupture en stock dans de nombreux magasins. Mais pas de panique, l’Airpods Max est toujours accessible en précommande chez la Fnac pour 629€.

Airpods Max : le casque très haut de gamme d’Apple enfin disponible !

Entièrement recouvert d’aluminium et de tissu, l’Airpods Max d’Apple dispose d’un design à la hauteur des services qu’il propose. Il est équipé d’une puce Apple H1 pour un appairage rapide et est compatible avec Siri.

Doté de transducteurs dynamiques, l’Airpods Max produit un son de qualité et vous propose une réduction de bruit active complète avec 6 micros extérieurs et 2 micros internes. Il dispose d’un mode Transparent afin de filtrer les bruits extérieurs pour ne vous faire entendre que les sons importants comme la circulation et peut isoler votre voix de la pollution extérieure lors de vos appels. Côté autonomie, on est toujours sur du haut de gamme avec 20h de liberté et une recharge rapide. Après seulement 5 minutes de chargement, il peut fonctionner jusqu’à 1h30.

Disponible pour 629€ à partir du 15 décembre prochain, l’Airpods Max connaît déjà un grand succès. À l’instar de tous les nouveaux produits Apple à leur sortie, les stocks s’épuisent vite. Alors ne perdez pas une seule seconde et rendez-vous dès maintenant sur le site de la Fnac pour faire partie des premiers à tester ce nouveau bijou de technologie Apple.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.