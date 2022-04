Alerte Rouge : quels sont les jeux vidéos qui ont inspiré le dernier Pixar ?

Personne n’a pu passer à côté du dernier Pixar, véritable succès sur la plateforme Disney+. Dans Alerte Rouge, les références à la culture asiatique sont pléthoriques. Evidemment, on y parle de nourriture, d’animaux sacrés et de K-pop, mais ce n’est pas tout. L’univers du gaming a été une grande source d’inspiration pour la réalisatrice. Ainsi, cette dernière explique quelles franchises sont devenues au fil du processus créatif une vraie source d’inspiration. De Zelda en passant par Pokemon, Shi fait ainsi de nombreuses allusions à ces jeux devenus cultes.

Dans une récente interview, la réalisatrice explique son travail et ses inspirations diverses. Et cela permet de mieux comprendre pourquoi Alerte Rouge a séduit une large audience.

Alerte Rouge, hommage indirect aux jeux vidéos

« J’adore cette esthétique à la fois dense et mignonne. Cela est devenu incontournable à force de jouer à Pokemon ou Earthbound sur Nintendo. C’est fascinant de voir comment ils sont capables de styliser leurs mondes respectifs d’une manière aussi attrayante. On a tout regardé en préparant le film. Et on s’est dit : ils sont capables de créer un monde magique mais finalement assez simple » explique ainsi la réalisatrice. Tel a donc été le leit-motiv de son travail : créer quelque chose d’unique mais tout en restant accessible.

Dans Alerte Rouge, on évite cependant pas les poncifs du genre. Les geeks sont armés de lunettes impressionnantes, les filles salivent devant les idoles de la K-Pop et les garçons jouent les fortes têtes. Mais qu’importe, l’hommage voulu par Shi est tout de même réussi. Et comme dans chaque nouvelle mouture du studio, on retrouve cachées dans les scènes des allusions aux précédentes franchises, à l’instar de Toy Story ou Nemo.

Le panda de l’héroïne pourrait donc être un savant compromis entre la mignonnerie d’un Pikachu et la détermination d’un Zelda. Des références qui parlent évidemment au plus grand nombre !

