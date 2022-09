Alien 5 : Disney responsable de l’annulation du projet et du retour d’Ellen Ripley

Ellen Ripley (Sigourney Weaver) dans Alien © Fox, Disney

Le réalisateur Walter Hill a eu une longue et fructueuse carrière à Hollywood. Il a écrit et réalisé des classiques comme The Driver, The Warriors, 48 ​​Hours, Red Heat et Last Man Standing. Au-delà de ça, il est aussi connu pour avoir produit la franchise Alien, en commençant par l’inoubliable Alien de Ridley Scott sorti en 1979 et en terminant par le décevant Alien: Covenant, sorti en 2017.

La route de la franchise aura été particulièrement sinueuse, avec des films comme Alien vs. Predator, sorti en 2004, qui culmine aujourd’hui avec un metascore de 29 sur 100. Ce qui n’aura toutefois pas empêché le célèbre Xenomorph de s’imposer comme l’un des monstres les plus notoires du cinéma.

Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Walter Hill a confirmé que Disney était responsable de l’arrêt du projet Aliens 5 et, par conséquent, du retour d’Ellen Ripley sur grand écran.

Un projet stoppé en cours de route par Disney

« Nous avons essayé de tourner Alien 5 il y a quelques années, avec l’aide de Sigourney Weaver » a indiqué Walter Hill à nos confrères. « Mais c’était à l’époque où Alien appartenait encore à la Fox. Les gens de Disney, qui contrôlent maintenant l’intégralité de la franchise, n’ont exprimé aucun intérêt à emprunter cette voie. J’avais pourtant une idée solide pour faire une bonne histoire avec le personnage de Ripley » a-t-il ajouté.

Waltyer Hill fait probablement référence ici à la vision du directeur de District 9 sur la franchise, Neill Blomkamp qui, selon la rumeur, voulait tout bonnement ignorer Alien 3 et Alien: Resurrection. L’homme voulait faire revenir Ellen Ripley incarnée par Sigourney Weaver et le caporal Hicks par Michael Biehn, afin de faire face à nouveau à la menace extraterrestre.

À lire : Disney préparerait un reboot d’Alien avec une jeune Ellen Ripley

Le pire dans cette histoire, c’est uqe le scénario était terminé et la pré-production était allée assez loin pour que Blomkamp publie une photo d’un accessoire de fusil à impulsion modifié qui aurait du être utilisé dans le film. Il aura finalement été annulé, au profit d’Alien: Covenant de Ridley Scott. C’est lorsque Disney a acheté la 20th Century Fox que le groupe a décidé d’annuler définitivement le projet et le retour de Ripley à l’écran.

Sigourney Weaver jouera un Na’vi de 11 ans dans Avatar: The Way of Water, qui sortira décembre. Pour ce qui est de la franchise Alien, elle devrait se poursuivre avec un nouveau film du réalisateur d’Evil Dead, sur Hulu.

Source : Hollywood Reporter