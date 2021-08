Alien 5 : le réalisateur pense que son film ne verra jamais le jour

C’est un projet attendu de longue date. En effet, depuis plusieurs années, le réalisateur Neill Blomkamp travaille sur le retour d’Alien au cinéma. Disney est passé par là, rachetant les droits de la franchise, et travaille actuellement sur une série dédiée avec Hulu. Il semble désormais acquis que le projet de Blomkamp ne verra jamais le jour. Si Alien a encore de belles années devant lui, un redémarrage sur grand écran serait donc difficile à mettre en place.

Alien 5 : un projet au point mort / Crédit : 20th Century Fox

En attendant, Neill Blomkamp se console comme il peut, avec la sortie prochaine de son projet Demonic. A cette occasion, le cinéaste s’est exprimé sur son travail sur Alien et ses doutes quant à l’avenir de son projet.

Alien 5 : un projet compromis

Lors d’une interview accordée au média Comicbook, Neill Blomkamp a été très clair sur ce sujet, devenu sensible pour de nombreux fans. « Non, ce projet risque de ne jamais exister. C’est en tout cas ma supposition. Je dirais que rien ne sortira jamais. Mais qui sait ? Pour le moment, c’est juste mort » témoigne ainsi le réalisateur sans détour. Depuis des années pourtant, de nombreux éléments sur ce retour n’ont cessé d’être publié sur la toile. Scénario, conception visuelle : tous les ingrédients semblaient être réunis pour assurer un immense succès critique et populaire.

Mais les studios n’ont jamais ouvertement adoubé ou validé ces phases de travail. Cela ne décourage pas pour autant Blomkamp, qui espère toujours secrètement que son projet pourra renaître de ses cendres. « Cela m’a découragé. Je suis lassé de ces histoires de propriété intellectuelle, uniquement contrôlées par des intérêts commerciaux. Mais si les choses devaient bouger, je serais idiot de ne pas regarder ce que l’on me propose. Pour le moment, mon instinct me dit de me concentrer sur mes projets personnels. Mais tout peut encore changer » ajoute ainsi le cinéaste.

C’est donc avec le projet transverse de Disney et Hulu que Alien reviendra, pour le moment, sur petit écran. En cas de succès, la franchise pourrait donc totalement connaître un retour dans les salles obscures par la suite. Et cela pourrait permettre à Blomkamp de voir son rêve se concrétiser enfin !

Source : Comicbook