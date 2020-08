AliExpress 828 Brands Shopping Week : 12 € de réduction avec le code TOMSGUIDE12 à partir du 24 aout

Le site de vente en ligne AliExpress va très bientôt rentrer dans l’une de ses plus grandes périodes de promotion de l’année. En effet, l’événement appelé 828 Brands Shopping Week va donner lieu à une multitude de remises, qui vont vous permettre d’acquérir du matériel informatique, audio ou vidéo, à des prix très intéressants.

OnePlus 8

Le OnePlus 8 est équipé d’un écran AMOLED de 6,55 pouces qui délivre une excellente qualité d’affichage, dans une définition de 2400 x 1080 pixels. Compatible avec la future technologie 5G, il intègre un lecteur d’empreintes digitales (sous l’écran). Ses performances sont assurées par le processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 865. Ce dernier est complété par 8 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage.

Pour les photos, le OnePlus 8 embarque trois capteurs : le principale de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour le mode macro. Et sa batterie de 4300 mAh assure une excellente autonomie pouvant atteindre deux jours sans problème. Bon point, il faut moins d’une heure pour la recharger totalement !

Huawei Watch GT 2e

La Watch GT 2e de Huawei est une montre connectée dotée de nombreuses fonctions destinées aux sportifs (pas moins de 100 sports sont supportés). Elle est équipée d’un écran tactile OLED couleur de 1,39 pouces. Son cardiofréquencemètre permet de surveiller l’intensité de vos efforts, mais aussi de déterminer votre niveau de stress ainsi que votre VO2 Max et le taux d’oxygénation du sang.

La Huawei Watch GT 2e est étanche et son GPS enregistre vos déplacements. Toutes les données recueillies par la montre sont synthétisées dans l’application Huawei Health. Dernier bon point, la montre offre une grande autonomie, comprise entre une et deux semaines.

Sony WF-1000XM3

Les écouteurs intra auriculaires Sony WF-1000XM3 ne manquent pas d’attrait. Tout d’abord , ils fonctionnement totalement en Bluetooth. Ensuite, ils délivrent une excellente qualité audio. De plus, leur mode anti-bruit est extrêmement efficace. D’autre part, leur autonomie est de 6 heures d’écoute avec le mode anti-bruit. Et comme il est possible de les recharger trois fois en utilisant leur boîtier, l’autonomie totale est portée à 24 heures !

Pour ne rien gâcher, les écouteurs s’avèrent très confortables. Ils sont d’ailleurs fournis avec plusieurs embouts en silicone et en mousse, afin que chacun puisse bénéficier d’un confort maximal. Enfin, on accède à leurs fonctions par l’intermédiaire d’une zone tactile, présente sur chaque écouteur et sur laquelle il suffit de tapoter du bout du doigt.

GoPro Hero 7 Black

On ne présente plus la star des mini caméra d’action. Avec cette septième mouture, qui est étanche à 10 mètres sans boîtier, vous pouvez capturer des séquences vidéo en 4K, en 60 images par seconde, ou en Full HD avec jusqu’à 240 images par seconde (mode ralenti 8x). Elle peut également prendre des photos en 12 mégapixels. Les vidéos bénéficient d’un système de stabilisation très efficace.

Un mode Time Warp permet d’afficher les images en accéléré (jusqu’à 30x). La caméra se pilote par l’intermédiaire de son écran couleur tactile. Un second écran monochrome, placé à l’avant, procure diverses informations. La GoPro Hero 7 Black est compatible Wi-Fi et Bluetooth.

Seagate Backup Plus Slim 2 To

Avec ses dimensions lilliputiennes (seulement 11,3 x 7,6 x 1,2 cm pour 160 grammes), le disque dur Seagate Backup Plus Slim se transporte très facilement, sur soi ou dans un sac. Sa grande capacité permet de toujours avoir sous la main de nombreux fichiers multimédia ou applications.

Disponible en rouge, gris, bleu ou noir, il utilise l’interface USB 3.0 pour offrir d’excellents taux de transfert, aussi bien en lecture qu’en écriture. Pratique, il ne nécessite pas d’alimentation externe.

Huawei Mediapad M6

La Mediapad M6 de Huawei est une tablette dotée d’un équipement complet de qualité. A commencer par son écran IPS de 10,8 pouces (format 16:10), qui supporte une définition QHD+, soit 2 560 x 1 600 pixels. Ce dernier procure donc des images plus précises que celles obtenues avec des tablettes Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Son processeur Kirin à huit coeurs est complété par 4 Go de mémoire et un espace de stockage de 64 Go. Ce dernier peut être étendu par ajout d’une carte mémoire SD.

Pour la sécurité, un capteur d’empreintes digitales est présent. La tablette embarque aussi deux capteurs photo : 8 mégapixels à l’avant et 13 mégapixels à l’arrière. De plus, sa batterie de 7500 mAh assure une grande autonomie. Un port USB de type C et une prise casque sont également de la partie. La tablette mesure 25,7 x 17 x 0,72 cm pour un poids de 498 grammes. Enfin, quatre haut-parleurs permettent de profiter de sa musique ou de regarder un film dans d’excellentes conditions.

