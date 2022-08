AliExpress casse le prix de l’aspirateur Roborock S7 et le propose à moins de 370€

On a trouvé un super bon plan chez AliExpress : l’aspirateur robot Robock S7 disponible pour moins de 370€ ! Retrouvez tous les détails de l’offre ci-dessous.

Voir l’offre chez AliExpress

Vous cherchez un aspirateur robot efficace et innovant, mais vous n’avez pas envie de vous ruiner ? Bonne nouvelle : on a trouvé pour vous l’offre idéale !

Jusqu’au 12 août prochain à 8h59, AliExpress vous propose en effet une offre exceptionnelle : l’aspirateur Roborock S7 Vacuum Cleaner pour seulement 363,09€ au lieu de 403,63€. Pour profiter de ce prix fou, il vous suffit d’utiliser le code promo SDFR839.

Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : en commandant cet aspirateur chez AliExpress, vous êtes livré gratuitement en 3 jours (expédition depuis la France).

Le Roborock S7 : une serpillière à vibration sonique et une brosse flottante améliorée

À la pointe de la technologie, le Roborock S7 vous propose notamment une serpillière à vibration sonique afin de nettoyer vos sols et de s’attaquer à toutes les taches, même les plus tenaces. Il propose également l’élévation intelligente de la serpillière, la reconnaissance des tapis par ultrasons, une nouvelle brosse entièrement en caoutchouc et une brosse flottante améliorée.

La Roborock S7 est capable de frotter les sols jusqu’à 3000 fois par minute. Côté aspiration, il propose la technologie HyperForce de 2500Pa. Vous profitez donc d’un nettoyage en profondeur de votre logement, et ce, sans aucun effort.

Grâce à sa reconnaissance par ultrason de vos tapis, il adapte son comportement en fonction de vos consignes. Il peut donc se surélever pour nettoyer le tapis par aspiration ou par serpillière, et même simplement tourner autour du tapis.

En parallèle, sa brosse flottante améliorée est conçue pour être au plus proche du sol. Elle peut ainsi nettoyer toutes les surfaces, même les plus irrégulières. Conçue entièrement en caoutchouc, elle déloge mieux la poussière que les brosses à poils.

En prime, on note aussi la présence de la navigation LiDAR avec un suivi de parcours très précis et la planification avancée du nettoyage de votre logement.

Vous êtes intéressé ? Rendez-vous donc vite chez AliExpress. Attention, l’offre n’est valable que dans la limite des stocks disponibles et pendant seulement 2 jours ! Pour en profiter, il va donc falloir faire partie des plus rapides.