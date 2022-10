AliExpress casse le prix de l’OPPO A16 et le propose à moins de 140€

AliExpress met les petits plats dans les grands aujourd’hui et propose le OPPO A16 à moins de 140€ pendant quelques jours.

Voir l’offre chez AliExpress

Rendez-vous chez AliExpress dès maintenant pour profiter du smartphone OPPO A16 au meilleur prix ! D’habitude à 149€, l’enseigne le propose pour seulement 134€, et ce, pendant 3 jours uniquement à partir de ce matin.

Pour en profiter, il vous suffit d’utiliser le code promo SDF1065 lors de votre commande. La réduction de 15€ va alors s’appliquer automatiquement et vous recevrez votre smartphone dans les plus brefs délais. L’OPPO A16 est en effet expédié depuis la France métropolitaine et livré gratuitement en seulement 3 jours.

Une batterie haute performance et une triple caméra avec IA

Sorti en 2021, le OPPO A16 est toujours à la pointe de la technologie un an plus tard. Dans son secteur, c’est-à-dire les smartphones d’entrée de gamme, il fait clairement partie des meilleurs.

Doté d’un processeur MediaTek Helio G35, il est très performant et peut vous suivre dans toutes vos applications grâce à un taux de rafraîchissement de 60Hz. Il est fluide et offre une expérience utilisateur confortable. En prime, son écran HD+ propose un mode confort des yeux afin de vous protéger au mieux.

Côté photo, il propose un module principal arrière de 13Mp avec un objectif macro et un objectif de profondeur de 2Mp chacun. Ces 3 modules sont de plus tous alimentés par une IA de pointe afin de préserver la clarté de vos photos, que vous soyez trop près, trop loin ou trop dans l’ombre.

Avec sa batterie de 5000mAh haute performance, il propose une gestion intelligente de son autonomie et peut tenir plus d’une journée sans coupure. Son mode « Super veille de nuit » réduit la consommation d’énergie de 1,21% pendant que vous dormez et vous pouvez profiter de votre smartphone sereinement tous les jours.

Vous êtes intéressé par l’offre ? Rendez-vous vite chez AliExpress !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.