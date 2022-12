AliExpress casse le prix du Xiaomi Redmi Note 11 pour Noël

Rendez-vous vite chez AliExpress pour profiter du Xiaomi Redmi Note 11, disponible sur le site à moins de 180€ contre plus de 250€ habituellement. On vous explique tout ci-dessous.

Pour célébrer cette fin d’année, AliExpress propose une multitude de smartphones à prix mini. Parmi eux, nous avons trouvé une offre qui pourrait fortement vous intéresser : le Xiaomi Redmi Note 11 à prix cassé !

Pendant quelques jours seulement, l’enseigne propose en effet le smartphone pour seulement 179,99€ au lieu de 257,13€ habituellement. Vous profitez ainsi d’une réduction de -30% tout en bénéficiant d’un smartphone dernier cri qui a tout d’un smartphone haut de gamme, sauf le prix.

Le Xiaomi Redmi Note 11 : un smartphone performant pour un prix mini

Le Xiaomi Redmi Note 11 est à un prix abordable, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas performant. Très efficace, il possède un processeur Snapdragon 680 avec un taux de rafraîchissement de 90Hz et 4Go à 6Go de RAM. Il est ainsi très fluide et peut vous suivre dans vos meilleures sessions de gaming comme dans vos visionnages de streaming ou pendant vos visio.

Sur sa fiche technique, on trouve également un écran 6,43 pouces FHD AMOLED, une batterie de 5000mAh, la charge rapide 33W Pro et un capteur photo arrière de 50Mp (+ un capteur frontal de 13Mp). Sa batterie peut ainsi tenir plusieurs jours sans problème et sa charge rapide lui permet de se recharger complètement en seulement 61 minutes.

Il propose aussi deux haut-parleurs stéréo et un écran rétroéclairé pour une luminosité incroyable. Il offre également une image détaillée avec des contrastes équilibrés et un très bon étalonnage des couleurs.

Avec le Xiaomi Redmi Note 11, vous profitez ainsi de prestations dignes d’un smartphone haut de gamme, sans avoir à dépenser plusieurs centaines d’euros. Vous doutez encore ? Faites confiance aux précédents clients qui ont donné une moyenne de satisfaction de 4,7/5 au smartphone après presque 1200 commandes.

Précisons finalement que le smartphone est expédié depuis la France et livré gratuitement en 3 jours. Alors qu’attendez-vous ? Faites-vous plaisir avant Noël !

