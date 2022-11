AliExpress casse le prix du Xiaomi Redmi Note 11S pour le Black Friday

Alors que le Black Friday est de plus en plus en proche, AliExpress fait fort et propose dès maintenant le Xiaomi Redmi Note 11S à prix cassé !

Voir l’offre chez AliExpress

AliExpress ne fête pas le Black Friday à moitié ! Pendant plusieurs jours, le site de vente en ligne propose des prix minis sur une multitude de produits et le rayon des smartphones ne fait pas exception. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone, vous trouverez ainsi forcément votre bonheur chez AliExpress pour le Black Friday.

Ce matin, on a par exemple trouvé le Xiaomi Redmi Note 11S disponible pour seulement 139€, contre 169€ habituellement. Une réduction de -30€ à ne pas rater pour ce smartphone au prix mini qui a pourtant tout d’un grand !

Des prestations haut de gamme pour un prix mini

Xiaomi ne se présente plus aujourd’hui. Le constructeur est connu pour ses smartphones aux prix abordables, mais aux fiches techniques dignes des plus grand. Et le Redmi Note 11S fait honneur à cette réputation.

Sur sa fiche technique, on trouve par exemple un écran 6,43″ FHD+ AMOLED, une processeur Snapdragon 680 Octa Core, 4 à 6Go de RAM et un taux de rafraîchissement de 90Hz. On en attendait pas autant d’un smartphone à moins de 150€. Il peut ainsi répondre à tous les besoins et supporte des jeux en ligne comme des appels en visio ou du streaming.

Pour les fans de photo, il est là aussi très complet et propose 4 modules photo arrière dont un principal de 50Mp et un capteur frontal de 13Mp. Il offre ainsi des photos de qualité avec beaucoup de détails, de beaux contrastes et une grande luminosité.

Enfin, difficile de parler du smartphone sans citer sa batterie de 5000mAh, soit autant que la plupart des smartphones haut de gamme. Il peut ainsi tenir plusieurs jours sans problème. Et si vous en arrivez tout de même à bout, pas de panique : il est compatible avec la charge 33W Pro et peut donc se charger à 100% en une heure à peine (61 minutes très précisément).

Alors qu’attendez-vous ? Ce n’est pas tous les jours que l’on croise un smartphone de cet acabit pour un prix aussi mini.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.