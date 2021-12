Amazing Spider-Man : quand le plus grand pouvoir de Parker devient sa plus grande faiblesse

Dans un nouvel aperçu offert par Marvel Comics, le plus grand pouvoir de Spider-Man semble désormais lui causer une douleur immense.

Alors que No Way Home poursuit son triomphe en salles, les choses vont se gâter pour Peter Parker côté comics. L’homme araignée semble dans une mauvaise passe, si on en croit le bref aperçu offert par Marvel, à l’occasion de la sortie du numéro 83 de la franchise Amazing Spider-Man. Le héros séjourne à l’hôpital, après un affrontement mortel avec les U-Foes. En effet, Parker a été soumis à une immense quantité d’empoisonnement aux radiations. Cela le rend en partie invalide. Mais la prochaine grande menace auquel il sera confronté vient de lui directement.

Spider-Man dans la tourmente – Crédit : Marvel Comics

En attendant, Parker a offert sa bénédiction à Ben Reilly pour prendre sa place et devenir officiellement le nouveau Spider-Man. Ce relais doit lui permettre de prendre soin de lui et se soigner efficacement.

Amazing Spider-Man : un nouvel obstacle pour Peter Parker

Le Spider-Sense original semble s’être durablement détraqué, en partie à cause des rayonnements reçus par Parker. Un détail loin d’être anodin, car il cause de violentes douleurs internes au héros. Le synopsis officiel confirme d’ailleurs cet événement majeur dans la vie de Parker. Ainsi, ses propres pouvoirs pourraient devenir la plus grande menace à laquelle il n’a jamais été confronté tout au long de son existence.

Le synopsis officiel

Son Spider-Sense, autrefois son plus grand atout, va donc devenir au fil des pages son pire cauchemar. Mais le héros ne restera pas longtemps alité. Son sens des responsabilités reprendra rapidement le dessus. Parker devra tout mettre en oeuvre pour inverser le cours des choses avant qu’il ne soit trop tard pour lui. Comment tout cela se soldera ? Pour le savoir, rendez-vous est donné le 29 décembre prochain, date de sortie officielle de ce nouvel opus.

Cette nouvelle aventure sur papier promet d’être aussi spectaculaire que tourmentée. Tout cela augure un nouveau numéro dense et exceptionnel !

