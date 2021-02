Amazon Alexa : l’assistante virtuelle aide à trouver les centres de dépistage de la Covid-19 à proximité

Avec Alexa, Amazon vise à rendre le quotidien de ses clients plus facile et moins stressant en déléguant certaines tâches à l’assistante virtuelle. En effet, Alexa va devenir de plus en plus humaine par le biais de nouvelles fonctionnalités. Comme il le fait chaque mois, Amazon a partagé le récapitulatif des fonctionnalités de l’assistante virtuelle qui ont été ajoutées en janvier.

L’Amazon Echo pour se connecter à Alexa – Crédit : Amazon

Nous vous avons déjà présenté la fonctionnalité Hunches qui permet à Alexa d’examiner vos habitudes pour les apprendre et les reproduire de manière autonome. L’assistante virtuelle est ainsi capable d’éteindre les lumières quand vous dormez, de lancer l’aspirateur-robot quand vous quittez votre domicile ou encore d’éteindre le chauffage.

Alexa se dote de nouvelles fonctionnalités liées à la Covid-19 et aux Minions

Désormais, Alexa peut aussi vous aider à trouver les centres de dépistage de la Covid-19 les plus proches de votre domicile. Pour cela, il suffit de lui demander où vous pouvez vous faire tester pour la Covid-19. Elle vous indique alors à haute voix les centres à proximité et contacte celui de votre choix si vous le lui demandez.

De plus, vous voulez devenir volontaire et participer aux essais des vaccins contre le coronavirus ? Si vous le demandez à Alexa, l’assistante virtuelle va chercher des essais cliniques auxquels vous pouvez vous inscrire dans un rayon d’environ 50 km.

Ensuite, ce n’est sûrement pas aussi utile que de faire des traductions en direct entre l’anglais et six langues, mais Alexa se dote de nouvelles alarmes pour vous réveiller en douceur, ou pas. En effet, Amazon a annoncé une nouvelle alarme sur le thème des Minions, les fameuses petites créatures jaunes. Ce n’est pas forcément la meilleure méthode pour se réveiller de bonne humeur, mais les plus jeunes apprécieront peut-être cette nouvelle alarme. D’ailleurs, d’autres thèmes comme Jurassic World, Bob l’éponge, Disney ou encore Harry Potter ont été ajoutés.

Certaines tonalités d’alarme sont gratuites tandis que d’autres sont vendues à partir de 1,99 $. Pour les utiliser, vous pouvez demander à Alexa de les ajouter ou vous pouvez le faire manuellement depuis l’application Android. Pour les utilisateurs d’iOS, vous devez demander à l’assistance virtuelle de les installer.

