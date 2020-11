Amazon annonce GameOn, un réseau social qui permet aux joueurs mobile de partager leur gameplay

Amazon a dévoilé GameOn, un nouveau service de jeux, destiné cette fois-ci aux utilisateurs de téléphones portables. Ce service permet aux utilisateurs de capturer et de partager facilement le gameplay de leur téléphone portable.

En plus de partager ses clips, il est aussi très facile de les éditer et d’ajouter des réactions et des commentaires en s’enregistrant avec la caméra de votre smartphone.

GameOn Amazon – Crédit : GameOn / YouTube

GameOn est le dernier arrivant chez Amazon, qui veut faire du jeu vidéo une de ses spécialités. En effet, l’entreprise américaine possède déjà la plateforme Twitch, qui permet aux gamers de diffuser en direct leurs parties de jeux vidéo tout en interagissant avec leur communauté. Amazon avait également dévoilé Luna, un nouveau service de cloud gaming pour rivaliser avec Google Stadia et Microsoft xCloud. L’entreprise d’édition de jeux vidéo française Ubisoft a déjà annoncé que son abonnement Ubisoft+ sera disponible sur Luna pour 14,99 euros par mois.

GameOn devient l’Instagram du jeu vidéo

GameOn arrive avec une compatibilité avec plus de 1 000 jeux vidéo sur mobile, tels que PUBG Mobile, Angry Birds 2, Gardenscapes, Homescapes et Final Fantasy. L’application permet aux joueurs de partager des séquences de gameplay de 30 secondes à 5 minutes maximum. En outre, ces clips seront édités dans l’application et partagés avec les différents membres du groupe. Les clients peuvent même partager des clips avec leurs amis, qui n’auront pas à faire partie de la communauté de l’application.

Parmi les fonctionnalités intéressantes, on retrouve la possibilité de lancer des « Défis ». Ce sont des événements à durée limitée où tout le monde peut participer. Pour gagner, il faut partager des clips de gameplay et obtenir le plus de votes des autres utilisateurs. Il y a également une fonctionnalité appelée « Recall ». Elle permet de sauvegarder les dernières minutes de jeu, afin de pouvoir conserver les bonnes séquences. Vous n’aurez donc pas à vous soucier de l’espace libre sur le stockage de votre téléphone.

Pour l’instant, l’application n’est pas disponible en téléchargement sur le Google Play Store français. Elle ne devrait pas non plus être disponible sur l’Apple Store, car selon Amazon, seuls les jeux Android sont compatibles. On ne sait pas si Amazon va lancer son application dans tous les pays, ou si celle-ci est réservée aux États-Unis.

