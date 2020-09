Amazon Black Friday : les dates des soldes du géant de l’e-commerce ont fuité

En se rapprochant de la fin d’année 2020, nous nous rapprochons également de l’évènement commercial annuel d’origine américaine, le Black Friday. Les dates des soldes d’Amazon viennent de fuiter, et elles arrivent plus tôt que d’habitude.

Application Amazon – Crédit : Christian Wiediger / Unsplash

Voici une très bonne nouvelle pour les adeptes du Black Friday, l’évènement commercial annuel créé aux États-Unis qui donne le feu vert aux achats de fin d’année en proposant des ristournes très intéressantes pour les clients. De nombreuses enseignes ont d’ores et déjà adopté le Black Friday dans le monde. En France, Amazon est l’une des plus grandes plateformes à faire les soldes du Black Friday depuis quelques années déjà. Marquez vos agendas, les soldes d’Amazon Black Friday devraient démarrer le 26 octobre 2020, selon une fuite de Tamebay. Le véritable Black Friday est maintenu pour le 27 novembre tandis que le Cyber Monday se tiendra le 30 novembre.

Les soldes d’Amazon Black Friday se dérouleront du 26 octobre au 19 novembre

Les promotions d’Amazon commenceraient donc plus tôt cette année, presque un mois en avance par rapport à celles de l’année dernière. Les soldes se termineront trois semaines plus tard, le 19 novembre. En prenant en compte le Black Friday du 27 novembre et le Cyber Monday du 30 novembre, il faudra s’attendre à presque deux mois de promotions sur la plateforme du géant de l’e-commerce.

En plus de la longue période de soldes, Amazon Black Friday 2020 introduit un nouveau changement. Les soldes ne seront pas réservées aux abonnés d’Amazon Prime. D’apprès le rapport, tout le monde pourra en profiter. Amazon Prime est un programme qui coûte 49 € par an et qui donne accès à plusieurs services.

De plus, les abonnés Prime ont accès à une journée spéciale de soldes appelée le Prime Day. Cette année, elle était prévue pour le mois de juillet, mais elle a dû être repoussée à cause de la pandémie de Covid-19. Nous n’avons pas encore la date exacte, mais le Prime Day est attendu pour la première semaine d’octobre.

Source : TechRadar