Amazon condamné pour son programme anticoncurrentiel, le prix exorbitant pour changer une batterie Tesla, vers un nouveau jeu Uncharted, c’est le récap’

Parmi les informations fortes de ce jeudi 27 janvier 2022 : Amazon va devoir payer une grosse somme à cause de son programme « Vendu par Amazon ». Il faut investir un gros paquet d’argent pour remplacer une batterie défectueuse sur sa Tesla. Par ailleurs, le directeur créatif de Naughty Dog a évoqué la possibilité de sortir un nouveau jeu Uncharted.

Le programme « Vendu par Amazon » dans l’œil du cyclone

Aux États-Unis, Amazon a stoppé son programme « Vendu par Amazon » en 2020 après l’ouverture d’une enquête. Celle-ci a notamment dénoncé ce programme, estimant qu’il était anticoncurrentiel et qu’il bafouait les lois antitrust. Condamné, le célèbre détaillant devra se délester de 2,25 millions de dollars.

Remplacer la batterie de sa Tesla coûte un bras

Lorsque la période de garantie est dépassée, changer la batterie de sa Tesla coûte sacrément cher. Tout dépend évidemment du modèle du véhicule et de la batterie de remplacement choisie (neuve ou pas). D’après Elon Musk, il faut débourser entre 5000 et 7000 dollars pour chaque module remplacé. En définitive, le client devra donc mettre entre 20 000 et 35 000 dollars pour changer complètement sa batterie. Des tarifs qui peuvent toutefois changer en fonction du concessionnaire.

Uncharted 5 pourrait débarquer un jour

Les amoureux d’Uncharted espèrent ardemment qu’une nouvelle itération du jeu finisse par débarquer à l’avenir sur PS5. Et l’espoir est permis si l’on se fie aux dernières déclarations de Shaun Escayg qui n’est autre que le directeur créatif de Naughty Dog. Celui-ci a notamment déclaré qu’il ne fallait « jamais dire jamais ». « Uncharted est une franchise que nous aimons – que le studio aime. Je l’adore et Kurt [Margenau] l’adore aussi. C’est un monde que nous voulons voir davantage », a-t-il notamment confié.

