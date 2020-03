Amazon et Apple offrent des livres et des audiobooks aux populations confinées

Apple et Amazon vous accompagnent pour divertir vos enfants et assurer la continuité pédagogique. Le géant de l’e-commerce offre une sélection de livres audio destinés aux plus jeunes, et Apple, un large éventail de livres audio et numériques gratuit sur l’Apple Books.

Avec la fermeture des écoles et l’absence de services de garderie, certains parents peuvent être en manque d’inspiration et de temps pour prendre soin des plus jeunes. La situation devient d’autant plus compliquée lorsqu’ils doivent exercer leur activité professionnelle à domicile. En attendant qu’Amazon rouvre son service de livraison à domicile, le géant de l’e-commerce offre « un accès gratuit à des centaines de livres audio » en six langues. Dans les faits, les francophones pourront obtenir seulement une vingtaine d’œuvres sur audible.fr/histoires allant des classiques de Jules Verne et Alexandre Dumas à La petite sirène.

Apple donne aussi un coup de pouce en matière de divertissement. La firme a envoyé une notification à ses utilisateurs pour leur offrir un livre gratuitement sur Apple Books. Ceux qui ne l’ont pas reçue disposent également d’un large choix de livres numériques et audio gratuits dans des styles variés et pour tous les âges.

Les alternatives pour divertir vos enfants et assurer la continuité pédagogique

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, appelle à la mobilisation des parents, des enseignants et des élèves pour assurer la « continuité pédagogique ». Malgré les annonces du gouvernement indiquant que tout est prêt, l’accès aux outils d’enseignement à distance reste problématique. Dès le premier jour de confinement, les serveurs du CNED, opérateur officiel de l’école à distance, et des ENT, les espaces numériques de travail des établissements scolaires, n’ont pas supporté la charge. D’autres services en ligne sont néanmoins disponibles pour permettre aux enfants d’apprendre tout en se divertissant.

Pour vous aider à faire le tri, nous avons sélectionné les meilleurs sites éducatifs gratuits pour les 3 à 12 ans, ainsi qu’une dizaine d’applications gratuites sur smartphones pour les occuper intelligemment pendant la période de confinement. Les plus âgés peuvent également profiter des services de France Université Numérique qui offre également 470 cours gratuitement dans des domaines aussi divers que l’économie, les langues, le droit, l’intelligence artificielle, etc.

