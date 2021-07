Amazon offre une remise de 50 € sur la montre Withings Scanwatch

La montre Withings Scanwatch bénéficie d’une très belle réduction de 50 € chez Amazon. Affichée au prix de départ à 279,95 € elle passe donc à 229,95 € durant les soldes d’été. Un bon plan alléchant qui sera certainement valable pour une durée limitée seulement.

La montre Withings Scanwatch bénéficie d’une réduction de 50 €

Vous l’avez tout de suite remarqué, la montre Withings Scanwatch n’a rien à voir avec les montres connectées habituelles. En effet, la marque française a conservé un design classique et traditionnel qui séduira certainement les puristes. Toutefois, il ne faut pas se fier complètement à son apparence puisqu’elle dispose de toutes les fonctionnalités vu chez ses concurrentes et bien plus encore.

En effet, comme les autres meilleures montres connectées, elle propose un véritable suivi sportif. Elle vous informera sur les calories brûlées, les distances parcourues et grâce à son application vous pourrez suivre votre évolution via des graphiques et obtenir des conseils personnalisés.

Développée par des cardiologues, la montre est capable de détecter la fibrillation auriculaire, mais également surveillez votre fréquence cardiaque. En 30 secondes, elle peut également réaliser un ECG en posant tout simplement votre doigt sur le côté de la montre. Le scan se réalise grâce à 3 électrodes et vous informe immédiatement du résultat. Ce n’est pas tout, grâce au capteur PPG, elle peut surveiller votre respiration et détecter un manque d’oxygène pendant votre sommeil par exemple, cela permettra de prévenir les apnées du sommeil.

Elle est étanche jusqu’à 50 mètres et promet une belle autonomie de 30 jours.