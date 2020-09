Amazon Prime Day 2020 est officiel, les promotions auront lieu les 13 et 14 octobre

Affiche promotionnelle des dates du Prime Day – Crédit : Amazon

Les membres Amazon Prime pourront faire leur shopping en ligne et profiter d’excellentes ristournes les 13 et 14 octobre prochain. Si vous hésitiez à vous abonner au service premium d’Amazon, c’est probablement le moment idéal. En plus, Amazon Prime ne concerne pas seulement la livraison gratuite en un jour ouvré, mais comprend aussi l’accès à de nombreux services. Amazon vient d’annoncer les dates exactes du Prime Day 2020 d’une manière originale. En effet, le compte Twitter d’Alexa, qui est l’assistant virtuel d’Amazon, a indiqué hier soir qu’il fallait lui poser la question « Alexa, quand est le Prime Day ? » à une certaine heure pour découvrir les dates.

« Plus d’un million d’offres dans toutes les catégories »

Comme on peut le lire dans le communiqué de presse officiel qui a suivi cette annonce originale, « l’évènement shopping de deux jours offre aux membres Primes des économies incroyables et des remises importantes sur plus d’un million d’offres dans toutes les catégories ». D’habitude, le Prime Day est toujours organisé à la mi-juillet. Cependant, l’édition 2020 a dû être reportée à cause de la pandémie de Covid-19.

Le Prime Day, c’est par exemple l’occasion idéale de se procurer des produits high-tech à prix barrés. C’est aussi le moment de préparer les cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Toutes les catégories proposeront de grosses promotions, donc vous ne risquerez pas d’être à court d’idées.

Amazon n’a pas encore officiellement confirmé les dates du Black Friday 2020. Selon la dernière fuite, le coup d’envoi des soldes du Black Friday serait prévu pour le 26 octobre. Accessibles à tout le monde, et pas seulement aux abonnés Prime, les promotions dureraient trois semaines et se termineraient le 19 novembre. Il ne faut pas non plus oublier le Cyber Monday du 30 novembre. Toutes ces dernières dates ne sont pas encore officielles, mais elles confirment une chose. Les promotions organisées par Amazon s’annoncent très prometteuses cette année.

Source : BGR