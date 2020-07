Amazon Prime Day 2020 : les grosses promotions de la plateforme reportées au mois d’octobre

L’Amazon Prime Day est un évènement très attendu chaque année, car il propose en général de très bonnes promotions étalées sur deux jours. Il est réservé aux membres Amazon Prime. Selon une nouvelle fuite, il est décalé au mois d’octobre à cause de Covid-19.

Pour les membres Amazon Prime, le Prime Day est l’occasion parfaite pour acheter des produits high-tech à petit prix. Il y a même de la déco, des accessoires pour animaux de compagnie, etc. L’Amazon Prime Day se déroule chaque année aux environs de la mi-juillet. Finalement, la pandémie de Covid-19 aura eu raison de la plateforme. Attention, ce n’est pas à cause de la multiplication des cas de Covid-19, mais bien à cause du nombre de commandes qui a totalement dépassé les prévisions.

Amazon aura le temps de se préparer pour le Prime Day en octobre

Nos confrères de Business Insider ont fait connaissance de la fuite en premier, qu’ils ont ensuite partagée. La CNBC aurait même réussi à mettre la main sur un mail que le géant de l’e-commerce aurait fait suivre à ses vendeurs. Il leur indiquait d’utiliser la semaine du lundi 5 octobre comme date de réservation pour l’Amazon Prime Day. Il a aussi ajouté que « les dates exactes du Prime Day n’ont pas été annoncées ».

Amazon s’est retrouvé écrasé par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Le nombre de commandes s’est envolé et le géant avait du mal à suivre. Pourtant, il avait recruté 100 000 employés supplémentaires pour gérer les livraisons.

Celles-ci se sont probablement multipliées d’une manière aussi fulgurante lorsque le télétravail s’est popularisé dans le monde. Certaines familles doivent également préparer le matériel nécessaire pour reprendre l’école en ligne. De plus, Amazon est une plateforme d’achat idéale pour un confinement. Pour l’instant, Amazon n’a pas encore confirmé qu’il décalait bel et bien le Prime Day 2020 à octobre.

