Amazon Prime Video août 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Comme tous les mois, nos services de SVOD préférés dévoilent de nouvelles entrées pour leurs catalogues. Aussi bien des films, séries que des documentaires et spectacles. Après la liste des nouveautés pour Disney+, Prime Video partage ses futurs ajouts d’août 2021. Et la plateforme détenue par Amazon se veut plutôt généreuse avec certaines grosses exclusivités comme Chaos Walking avec Tom Holland (Spider-Man) et Daisy Ridley (Star Wars). Sans oublier Chaud Devant, porté par John Cena (Fast and Furious) et La Ligue 1 de football.

Chaos Walking avec Tom Holland et Daisy Ridley (24 août)

Un long-métrage de science-fiction porté par Tom Holland et Daisy Ridley, respectivement Peter Parker et Rey : Chaos Walking, disponible en exclusivité chez Prime Video. L’action se déroule dans un futur proche où les femmes ont disparu. La planète est uniquement peuplée d’hommes se soumettant à une mystérieuse force dévoilant les pensées de tout le monde. Une mystérieuse entité appelée le Bruit.

Ad Astra, une épopée spatiale passée inaperçue (25 août)

Ad Astra est de ces films passés inaperçus mais terriblement bons. Sa venue chez Prime Video est l’occasion de découvrir ce film de science-fiction porté par Brad Pitt, qu’on ne présente plus. Un long-métrage signé James Gray et questionnant l’humanité sur sa place dans cette vaste galaxie infinie. Sublime et atmosphérique, il serait bête de louper ce petit bijou (inclus dans la formule OCS).

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, la carte postale parisienne (1er août)

Tout le monde connaît Amélie Poulain mais tout le monde n’a pas suivi les aventures de la jeune serveuse de Montmartre, célèbre quartier de Paris aux allures de carte postale. Prime Video est l’occasion de découvrir le long-métrage récompensé à la réputation internationale plongeant dans une capitale française fantasmée. Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain rejoint le catalogue du service.

Nine Perfect Strangers, par les créateurs de Big Little Lies (20 août)

Les créateurs de Big Little Lies reviennent avec Nine Perfect Strangers et bonne nouvelle, Nicole Kidman également. L’adaptation d’un best-seller suivant neuf citadins stressés par la vie moderne souhaitant prendre soin d’eux dans un nouveau centre de santé. Mais ces derniers sont loin de se douter de ce qui se trame entre les murs de l’établissement

Chaud Devant, la comédie de l’été avec John Cena (20 août)

John Cena squatte nos écrans entre Fast and Furious 9, The Suicide Squad et Chaud Devant ! Dans ce long-métrage, le catcheur, pompier, prend en charge une fratrie de trois enfants alors que leurs parents sont disparus. Les pompiers vont devoir s’occuper des interventions en jouant les nounous.

Amazon Prime Video : le calendrier des sorties d’août 2021

Dimanche 1 août :

Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain > Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s’est fixé un but : faire le bien de ceux qui l’entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence. Le chemin d’Amélie est jalonné de rencontres : Georgette, la buraliste hypocondriaque ; Lucien, le commis d’épicerie ; Madeleine Wallace, la concierge portée sur le porto et les chiens empaillés ; Raymond Dufayel alias « l’homme de verre », son voisin qui ne vit qu’à travers une reproduction d’un tableau de Renoir. Cette quête du bonheur amène Amélie à faire la connaissance de Nino Quincampoix, un étrange « prince charmant ». Celui-ci partage son temps entre un train fantôme et un sex-shop, et cherche à identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans plusieurs cabines de Photomaton.

Zoolander 2 > Blue Steel. Le Tigre. Magnum… Des regards si puissants qu’ils arrêtent des shuriken en plein vol et déjouent les plans de domination mondiale les plus diaboliques. Un seul top model est capable de conjurer autant de puissance et de beauté dans une duck-face : Derek Zoolander ! Quinze ans après avoir envoyé Mugatu derrière les barreaux, Derek et son rival/meilleur ami Hansel, évincés de l’industrie de la mode suite à une terrible catastrophe, mènent des vies de reclus aux deux extrémités du globe. Mais lorsqu’un mystérieux assassin cible des popstars célèbres, les deux has-been des podiums se rendent à Rome pour reconquérir leur couronne de super mannequins et aider la belle Valentina, de la Fashion Police d’Interpol, à sauver le monde. Et la mode.

Lundi 2 août :

Dr Harrow (saisons 1 et 2) > Le docteur Daniel Harrow, pathologiste, voit sa vie de famille, sa brillante carrière et sa vie menacés, et doit rassembler toutes ses forces pour taire un crime plutôt que de le résoudre.

Historias Lamentables > Une anthologie de quatre histoires vraiment lamentables.

Ghost Rider > Pour sauver son père victime d’un accident, le cascadeur Johnny Blaze a vendu son âme au diable. Mais ce marché a un prix qu’il ne tarde pas à découvrir : humain la journée, il devient le Rider la nuit, un chasseur de primes traquant les âmes échappées de l’enfer. Lorsque Roxanne est menacée, Johnny décide d’utiliser ses pouvoirs pour se retourner contre son Maître.

Ghost Rider 2 : L’Esprit De Vengeance >Danny, jeune garçon porteur d’une prophétie, suscite la convoitise de Roarke, un homme mystérieux possédant de grands pouvoirs. On fait alors appel à Johnny Blaze pour se lancer à la recherche de l’enfant en lui proposant comme récompense de le libérer de son alter ego, le Ghost Rider. Poussé par le désir de lever sa malédiction et celui de sauver le garçon, le Rider parviendra-t-il à s’affranchir de la menace de Roarke ?

Jeudi 5 août :

Le ciel attendra > Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable pour « garantir » à sa famille une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l’école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d’un « prince » sur internet. Elles pourraient s’appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la route de l’embrigadement… Pourraient-elles en revenir ?

Le Rythme de la vengeance > Après la disparition de sa famille dans un accident d’avion, une femme, qui aurait du être à bord de l’appareil, s’auto-détruit. Lorqu’elle réalise qu’il ne s’agissait pas d’un accident, elle devient une tueuse à la recherche des responsables.

Vendredi 6 août :

Cruel Summer (saison 1) > Cruel Summer est une série peu conventionnelle qui se déroule sur trois étés dans les années 90, lorsqu’une adolescente belle et populaire disparaît et qu’une autre adolescente, timide et maladroite et sans lien apparent avec la première, devient soudainement l’icône de la ville avant de se transformer en la personne la plus méprisée de l’Amérique. Chaque épisode est raconté en alternant les points de vue.

Mardi 10 août :

Bons baisers de Bruges > Après un contrat qui a mal tourné à Londres, deux tueurs à gages reçoivent l’ordre d’aller se faire oublier quelque temps à Bruges. Ray est rongé par son échec et déteste la ville, ses canaux, ses rues pavées et ses touristes. Ken, tout en gardant un oeil paternaliste sur son jeune collègue, se laisse gagner par le calme et la beauté de la cité. Alors qu’ils attendent désespérément l’appel de leur employeur, leur séjour forcé les conduit à faire d’étranges rencontres avec des habitants, des touristes, un acteur américain nain tournant un film d’art et essai européen, des prostituées et une jeune femme qui pourrait bien cacher quelques secrets aussi sombres que les leurs… Quand le patron finit par appeler et demande à l’un des tueurs d’abattre l’autre, les vacances se transforment en une course-poursuite surréaliste dans les rues de la ville…

Jeudi 12 août :

Regression > Minnesota, 1990. L’inspecteur Bruce Kenner enquête sur un crime révoltant dont la jeune Angela accuse son père, John Gray. Lorsque John avoue sa culpabilité de façon tout à fait inattendue et sans garder le moindre souvenir des faits, le docteur Raines, un célèbre psychologue, est appelé à la rescousse. Il va devoir aider John à retrouver la mémoire, mais ce qu’ils vont découvrir cache un terrifiant mystère qui concerne le pays tout entier…

Vendredi 13 août :

Modern Love (saison 2) > L’exploration de l’amour sous ses formes multiples, y compris sexuelles, romantiques, familiales, platoniques… Basé sur les articles de la rubrique « Modern Love » du New York Times.

Evangelion:1.11 You Are (Not) Alone., Evangelion:2.22 You Can (Not) Advance., Evangelion:3.33 You Can (Not) Redo, Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time > Dans ce quatrième et ultime opus d’Evangelion, la WILLE débarque à Paris, ville détruite par une catastrophe nucélaire. L’équipage du vaisseau Wunder atterrit sur une tour de confinement et dispose de seulement 720 secondes pour reconstruire la ville. Quand une horde de Nerv Evas surgit, l’unité 8 Eva de Mari doit les intercepter. De leur côté, Shinji, Asuka et Rei continuent à errer au Japon.

Lundi 16 août :

Détective Dee : La légende des rois célestes > Une vague de crimes perpétrée par des guerriers masqués terrifie l’Empire de la dynastie des Tang. Alors que l’impératrice Wu est placée sous protection, le Detective Dee part sur les traces de ces mystérieux criminels. Sur le point de découvrir une conspiration sans précédent, Dee et ses compagnons vont se retrouver au cœur d’un conflit mortel où magie et complots s’allient pour faire tomber l’Empire…

Vendredi 20 août :

Nine Perfect Strangers > Neuf personnes qui ne se connaissent pas sont réunies dans un centre de remise en forme pendant 10 jours, certains pour perdre du poids, d’autres pour prendre du repos. Chacun est prêt à se donner à fond pour atteindre son but, mais tout va devenir beaucoup plus compliqué que prévu…

Chaud Devant > A la suite d’un feu en forêt, des pompiers portent secours à une fratrie de trois enfants mais les parents restent introuvables. Les soldats du feu doivent assurer leur permanence tout en faisant du baby-sitting.

Mardi 24 août :

Chaos Walking > Dans un futur proche, les femmes ont disparu. Le monde de Todd Hewitt n’est habité que par des hommes, et tous sont soumis au Bruit, une mystérieuse force qui révèle leurs pensées et permet à chacun de connaître celles des autres. Lorsqu’une jeune femme, Viola, atterrit en catastrophe sur cette planète, elle s’y retrouve en grand danger… Todd jure de la protéger, mais pour réussir, il va devoir révéler sa force intérieure et percer les sombres secrets qui étouffent son monde…

Vendredi 27 août :

Kevin Can F**K Himself > La série se penche sur l’archétype de la femme de sitcom. Le programme cherche à briser les conventions de la télévision afin de montrer comment le personnage perçoit le monde extérieur en dehors du plateau de tournage…

Pete the cat (saison 1) > Pete est un chat très cool et adorable. Avec ses amis, il affronte les épreuves de la vie qu’un enfant pourrait rencontrer.

Lundi 30 août :

The Bold Type (saison 5) > Les aventures personnelles et professionnelles de Jane, Kat, et Sutton, trois amies new-yorkaises qui réalisent leur rêve en travaillant pour Scarlet, un magazine féminin à succès. Mais alors qu’elles tentent de trouver leur place au sein de cet univers glamour et sans pitié, elles vont aussi devoir s’accomplir en tant que jeunes femmes, entre histoires d’amour, trahisons, et dictat des réseaux sociaux.