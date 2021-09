Amazon Prime Video octobre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Prime Video dévoile ses programmes à venir pour octobre 2021. Et Amazon est très généreux avec beaucoup de nouveautés entre films, séries et autres !

La saison 2 de la célèbre série arrive chez Prime Video – Crédit : AMC

Le mois d’octobre 2021 approche et vous connaissez la tradition. La rédaction dresse la liste des nouveautés à venir chez les différents géants de la SVOD. Aujourd’hui, on se penche sur le catalogue de Prime Video avec beaucoup de nouveautés ! Le chapitre 3 d’After arrive enfin pour le plus grand plaisir des fans en plus de la nouvelle saison de The Walking Dead World Beyond. Sans oublier le remake d’un film d’horreur culte des années 2000 : Souviens-toi l’été dernier.

À ne pas manquer en octobre sur Amazon Prime Video

The Walking Dead World Beyond, spin-off de la célèbre série (4 octobre)

The Walking Dead se termine avec la 11ème saison, actuellement diffusée. Mais l’univers n’a pas dit son mot avec un spin-off permettant d’enrichir la mythologie, The Walking Dead World Beyond. Et la seconde saison arrive au moins d’octobre sur Amazon Prime Video avec la promesse de moments intenses (avec des zombies, évidemment).

Souviens-toi l’été dernier, remake d’un film d’horreur culte (15 octobre)

Les enfants des années 90 se souviennent bien de Souviens-toi l’été dernier. Un slasher gravé dans la mémoire de millions de spectateurs. Et des années plus tard, un remake est désormais annoncé, disponible sur Amazon Prime Video. L’occasion d’une version modernisée d’un long-métrage culte pour beaucoup.

After : Chapitre 3, l’exclusivité du mois (22 octobre)

After : Chapitre 3 arrive en exclusivité chez Amazon Prime Video et suit un nouveau chapitre de la vie de Tessa. Sa relation avec Hardin est plus menacée que jamais avec bon nombre de rebondissement. Un film à réserver aux fans de la franchise d’amour.

REC, un found footage horrifique venu d’Espagne (18 octobre)

Comme Souviens-toi l’été dernier, REC est un film d’horreur culte. Et l’occasion de le découvrir (ou redécouvrir) en octobre sur Amazon Prime Video. Une journaliste se rend dans un immeuble avec les pompiers à cause d’un incident… Mais les choses tournent rapidement au vinaigre dans cette expérience horrifique en found footage, comme Blair Witch.

Snowpiercer, un film au fort propos politique écologique (11 octobre)

Adaptation d’un roman graphique culte, Snowpiercer met en scène Chris Evans (Captain America). Le monde est plongé dans une nouvelle ère glaciaire et la poignée de survivants vit dans un train géant fendant la glace appelé Snowpiercer. Un véhicule condamné à faire le tour de la planète sans jamais s’arrêter.

Amazon Prime Video : le calendrier des sorties d’octobre 2021

1er octobre :

Queenpins > La création d’un cartel de contrefaçon de bons par des ménagères de Phoenix bientôt à la tête de 40 millions de dollars…

My name is Pauli Murray > Quinze ans avant que Rosa Parks ne refuse de céder son siège de bus, une décennie entière avant que la Cour suprême des États-Unis n’annule la législation sur la séparation mais l’égalité, l’avocat et le prêtre Pauli Murray luttait déjà pour la justice sociale. Murray a façonné un litige historique – et une prise de conscience – autour de l’égalité des races et des sexes.

Bingo Hell > Lorsqu’une force maléfique menace les habitants d’un quartier défavorisé, une personne âgée et courageuse tente de l’arrêter dans Bingo Hell, un film d’horreur original et diabolique.

4 octobre :

Infinite > Hanté par des souvenirs d’endroits inconnus, Evan McCauley rejoint un groupe secret de guerriers ressuscités : les Infinis. Il part en quête de réponses dans ses souvenirs qui sont la clé pour empêcher la destruction de l’humanité.

8 octobre :

Madres > Beto et Diana s’installent dans une petite ville de la Californie des années 1970 où Beto a obtenu un emploi de responsable de ferme. Isolée de la communauté et en proie à des cauchemars déroutants, Diana explore le ranch d’entreprise délabré où ils résident.

The Manor > Une force malveillante s’attaque aux résidents d’une maison de retraite endormie dans The Manor, un histoire d’horreur gothique mais moderne.

The Walking Dead : World Beyond (saison 2) > Second spin-off de l’univers The Walking Dead consacré cette fois à la première génération de survivants ayant vu le jour et grandi après le déclenchement de l’apocalypse.

11 octobre :

Snowpiercer > 2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais s’arrêter.

14 octobre :

Duncanville (saison 2) > Les amis et la famille – en particulier sa mère, Annie – tente constamment d’empêcher Duncan de ruiner sa vie.

15 octobre :

Souviens-toi l’été dernier > Une nouvelle version du film d’horreur « Souviens-toi l’été dernier ».

18 octobre :

Motherland : Fort Salem (saison 2) > Dans une Amérique alternative où les sorcières ont passé un accord avec le gouvernement 300 ans plus tôt afin de ne plus être persécutées, trois jeunes femmes démarrent leur entraînement pour devenir des combattantes hors pair utilisant la magie au Fort de Salem.

Succession (saison 3 US+24 heures) > La riche et puissante famille Roy, composée du patriarche Logan et de ses quatre enfants, contrôle l’un des plus gros conglomérats de médias du monde. Alors que leur père vieillissant se retire peu à peu de la compagnie, Connor, Kendall Roman et Siobhan contemplent le futur de l’entreprise sans lui.

Rec, Rec 2, Rec Apocalypse et Rec Genesis > Alors qu’ils suivent des pompiers lors d’une intervention, une reporter et son caméraman restent coincés dans un immeuble placé sous quarantaine. A l’intérieur, ils font face à d’étranges créatures…

22 octobre :

Max Boublil : nouveau spectacle

After : Chapitre 3 > Nouveau épisode de la franchise

25 octobre :

Séance > En tentant de libérer leur dortoir du fantôme d’une petite fille, un groupe d’étudiants convoque par erreur son assassin.

29 octobre :

Maradona : Le Rêve Béni > Le parcours du joueur de football Diego Maradona, de son enfance en Argentine jusqu’à l’apogée de sa carrière légendaire, ponctuée de triomphes et de multiples épreuves.

Fairfax (saison 1) > Série animée pour adultes